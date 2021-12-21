TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü

Karşılama töreninin ardından Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Caferi ile görüşmeye geçti.

Görüşmede Caferi, Türkçe Eğitim Günü'nün sadece Türklerin değil, ülkenin de bayramı olduğunu, bunun iki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin devam etmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Caferi, parlamentolar arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde devam etmesini memnuniyet verici olarak niteledi.

Şentop da Üsküp'ü ziyaret etmekten ve Kuzey Makedonya Türkleri için özel anlam ifade eden Türkçe Eğitim Günü'nde mevkidaşıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı ilk tanıyan ülkelerden olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güzel ilerlediğini belirten Şentop, Kuzey Makedonya halkını ülkenin bu yıl 30. bağımsızlık yılını idrak etmesi nedeniyle tebrik etti.

Tarihi, beşeri ve kültürel bağlardan kuvvet alan çok boyutlu ilişkileri de sürekli olarak ileriye taşıdıklarını, üst düzey ziyaretlerin bu ilişkilere katkısının çok yüksek olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı NATO ve diğer uluslararası alanlarda desteklediğini hatırlattı.

Kuzey Makedonya'yı Avrupa Birliğine (AB) üyelik yolunda da desteklediklerini aktaran Şentop, uluslararası çoklu yapılarda ülkelerin ikili sorunlarını bu noktalara taşımasını doğru bulmadıklarını, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB sürecine itirazının makul zeminde çözüleceği düşündüğünü ifade etti.