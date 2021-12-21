’Yargıtay’ın Hizmet İçi Eğitim Politikası ve Gerekçeli Karar’ çalıştayı Bolu’da gerçekleştirildi

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından birlikte yürütülen "Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında, "Yargıtay'ın Hizmet İçi Eğitim Politikası ve Gerekçeli Karar" konulu çalıştay 17-18 Aralık'ta Bolu'da gerçekleştirildi. Çalıştayın açış konuşmasını yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğunun, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

YENİ YARGITAY VURGUSU



Yargıtay'ın dünyadaki benzer örneklerine ve anayasal sorumluluğuna uygun şekilde yeniden yapılandırıldığı tarihi bir süreçten geçildiğini belirten Akarca, "Daire sayısının 24'e indirilmesi, Yargıtay üye ve tetkik hakimi sayısının kademeli olarak azaltılması, yeni binanın hizmete açılması ile sağlanan elverişli çalışma koşulları, yeniden yapılandırma sürecinin somut örnekleri arasında sayılabilir" dedi.

İki gün süren ve altı oturumdan oluşan çalıştayın oturum başkanlıklarını, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay yaptı.

Bolu'daki programa, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Yargıtay üyeleri, Cumhuriyet savcıları, tetkik hakimleri ve akademisyenler katıldı.