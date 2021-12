2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı kültür ve eğitim olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni 'nde konuştu.Bugün ödül vereceğimiz insanlarımız arasında Teoman Duralı hocamız da bulunuyordu. Maalesef kendisini iki hafta önce ebediyete uğurladık. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli fikir adamları arasındaydı. Hayatı öğrenme aşkıyla geçen hocamızı bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. Hocamızı Zonguldak Filyos bölgesinde kavşak düzenlemesi ve tünellerin olduğu bölgeye de ismini vermek suretiyle yaşatacağız. İdil Biret 'in eğitiminden icrasına kadar müzik hayatının her bir safhası hayranlık duyulacak başarılarla doludur. Alev Ebuzziya seramik sanatının en önemli temsilcileri arasındadır. Cüneyt Arkın 'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hepimizin kahramanı bu sanatçımızın Türk sinemasının bugünlere ulaşmasında çok büyük katkısı vardır. Tarihi filmlerdeki başarısını asla unutmayacağımız Cüneyt Arkın'ı da tebrik ediyoruz.Hayatın her alanında kaligrafi sanatının ürünleri ile karşılaşmanın mümkün olduğu Etem Çalışkan bu kadim sanatın günümüzdeki en büyük üstatları arasındadır. Gürbüz Azak , gazeteci, yazar, çizer sıfatları ile başladığı çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmüş bir değerimizdir. Sahaflık yok etme tehdidi ile yüz yüze olan basılı eserleri yeniden hayata döndüren güvenli limanlardır. Sahaflık denince ilk akla gelen yer İstanbul Sahaflar Çarşısı 'dır. 60 yıldır bu işe gönül veren de İbrahim Manav 'dır.Vefa ödülümüzü Kemal Tahir 'e veriyoruz. Kendisi hakikati aramak konusundaki merakı ile pek çok aydınımıza ilham kaynağı olmuştur. Osmanlı'yla Cumhuriyet Türkiyesi'yle, toplumla ilgili ezber bozan yaklaşımlarını bedel ödemekten çekinmeden ortaya koymuştur.: Kullandığımız ifadelerin geçmişte yapılan güzel işlere gıpta içerdiğini herhalde fark etmişsinizdir. Geçmişte büyük medeniyetlerin ortaya çıkışına baktığımızda temelde sürecin belirleyicisinin kültür olduğunu görürüz. Dünyada internet içeriğini kimlerin yönettiği, kimlerin elinde atom bombası olduğundan daha önemli hale gelmiştir. Teknolojinin ve internetin sunduğu sınırsız denebilecek imkânlar, insanların gönlünden süzülüp gelen eserlerin yerini dolduramaz, dolduramayacaktır. Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz. Kültür ve sanatta yapacağımız atılımla ruhumuzu esaretten kurtaracağız ki bedenimizi de özgür bırakabilelim.19 yıldaki büyük atılımımız gerçekten tarihe geçecek bir başarının ifadesidir. Medeniyetimizi yükseltmek istiyorsak bakacağımız alan kültür ve sanattır. Artık kültür- sanat ve eğitime yoğunlaşmamız gerekiyor. 2023 hedeflerimiz, maddi kalkınma unsurlarımız üzerineydi. 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı ise eğitim ve kültür olacaktır. Ankara'daki CSO gibi, İstanbul'daki AKM gibi nice eseri yaptık. İnşallah çok kısa bir zaman içinde tarihi Rami Kışlası'nı da bu tür eserler içinde bitiriyoruz. Bunları da önümüzde çıkarılan nice engellere rağmen hayata geçirdik. Öte yandan Başkan Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la da bir telefon görüşmesi yaparak göreve başlamasından dolayı tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.AKM'Yİ hatırlayın. Teröristlerin brandalarını o binanın gövdesine asmışlardı. Emniyetimiz onları indirdi, hepsini layık olduğu yere gönderdi. Biz ne yalanlarla boğuştuğumuzu Yeni AKM gibi eserlerle dünyaya ispat ediyoruz.Geçmişte televizyon kanallarımız yabancı dizilerin işgali altındaydı. Şimdi tarihimizi anlatan televizyon dizilerimiz 150'ye yakın ülkeye ihraç ediliyor. Dünyada ABD'den sonra en fazla dizi ihraç eden ülkeyiz.