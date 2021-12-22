Allahuekber şehitleri, Erzurum’da anıldı

Sarıkamış Harekâtının 107. Yıl dönümünde Erzurum'da Allahuekber şehitleri, düzenlenen törenle anıldı. Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen anma töreni Kars Kapı Şehitliğinde gerçekleştirildi.

Törene izciler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda Erzurumlu da eşlik etti. Termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği kentte, karla kaplı mezarlıkta dua eden vatandaşlar, atalarını bir kez daha andı. Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Sarıkamış Harekâtının başladığı 22 Aralık'ın önemli bir gün olduğunu belirtti. Sarıkamış Harekâtının Türk tarihinin en acı sayfalarından biri olduğunu ifade eden Güzel, "Bugün hareket sırasında eksi 40 derecede, tifüse, düşmana, soğuğa karşı mücadele eden Mehmetçiklerin hazinlik hikâyesinin yaşandığı gün, bugünü idrak etmek, gelecek nesillere birtakım mesajlar vermek düşüncesiyle buradayız" diye konuştu.

Harekatın yıl dönümünde Kars Valisi Türker Öksüz'de bir mesaj yayımlayarak şehitleri andı. Vali Öksüz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanı olan Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümünde; donarak, hastalığa yenik düşerek, göğüs göğse çarpışarak şehit düşen ve kefenleri bembeyaz karlar olan Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere vatan uğruna, millet uğruna, şanlı al bayrak uğruna canlarından geçerek Hakk'a yürüdü, Sarıkamış Harekatının 107'nci yıldönümünde; adını tarihe ve bağrımıza buzdan harflerle kazıyan, kefenleri bembeyaz karlar olan Sarıkamış şehitlerimiz başta olmak üzere vatanımızın korunması, milletimizin bekası ve şanlı al bayrağımız uğrunda canları pahasına bu aziz toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."