‘Büyükelçilerden talimat alıp alenen casusluk yapıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "PKK, Türkiye
içinde bitme noktasına gelmişken, nasıl oluyor da YPG, PYD sınırımızda bir terör devleti kurmanın taşeronluğuna soyunabiliyor? Buna izin vermedik. Allah'ın izniyle, milletimizin iradesiyle, güvenlik güçlerimizin olağanüstü mücadelesiyle izin vermeyiz. Bu örgüt, Batılı ülkelerle açıktan işbirliği yapıyor" ifadesini kullandı. Soylu, "Siz bir yardım derneği kursanız, 10 bin lira yardım bulmakta zorlanırsınız. Bu örgütlere Batı
'dan milyonlarca dolar para, TIR'larla silah geliyor. Avrupa
Birliği ülkelerinin vatandaşları bu örgütlere katılıyorlar" dedi. Amerika
ve Avrupa ülkeleri tarafından fonlananların olduğunu dile getiren Soylu, "Amerika'nın, Avrupa'nın vakıflarından beslenip Türkiye Cumhuriyeti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, sabahtan akşama kadar Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese hakaret eden şaklabanları var. Üzerine elbise alacak parası olmayan adam yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Hiç kimsenin aklına gelmez mi, nasıl çalıştırıyor. Vakıflar, sabahtan akşama kadar bunları fonluyor. Akşam yemeklerini, yediklerini içtiklerini, elbiselerini fonluyorlar. Ne kadar küfretse o kadar ikramiye almasını teşvik ediyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Alenen casusluk yapıyorlar. Alenen bu ülkenin topraklarına, bu asil ve aziz millete ihanet ediyorlar. Adam gibi bir yerlerde itibar görüyorlar. Ankara
'nın göbeğindeki dünyanın en büyüğü olarak gösterilen büyükelçilerden aldıkları talimatlarla ülkemizin içerisini karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar" diye konuştu.