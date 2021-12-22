Çeşme’deki nikah krizi mahkemeye taşındı

SABAH'a konuşan Avukat Veysel Susar, yapılan işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığını belirterek; "Görevlendirme işlemi yapılırken keyfi, mali, siyasi ya da şahsi bir neticeye ulaşmak amaçlanamaz. Keza görevlendirme işlemi ile cezalandırma amacı da güdülemez. İdari işlem gerçekleştirilirken İdarenin takdir yetkisi sınırsız değildir. Görevlendirme ve atama işlemlerinde idarenin takdir yetkisinin sınırı, idari işlemin sebep ve amaç unsurlarının hukuka uygunluğu ile yakından ilgilidir. Her idari işlemde olduğu gibi görevlendirme ve atama işlemlerinde de idarenin amacı kamu yararına olmak zorundadır. Yine her idari işlemde olduğu gibi görevlendirme ve atama işlemlerinin de hukuka uygun sebepleri ve gerekçeleri bulunmak zorundadır. Dava konusu işlemde hukuka uyarlılık söz konusu değildir. Bu nedenle de iptali gerekir " diye konuştu

TEBRİK BEKLERKEN GÖREVDEN ALINDILAR

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İmar Müdürü Pınar Güngör ile aynı birimde harita mühendisi olarak görev yapan Özgür Sarı'yı evlendikten sonra balayında görevden aldı. İmar ve Şehircilik Müdürü Güngör, kıdemi düşürülerek fen işleri müdürlüğüne, Sarı ise park bahçeler müdürlüğüne gönderildi. Evlilik sonrası tebrik bekleyen çift görevden alma tebligatı ile büyük şok yaşadı. Oran'ın skandal kararı yargıya taşındı. Güngör ve Sarı Başkan Ekrem Oran'ın görevlendirme kararının önce yürütmesinin durdurulması ardından da iptali istemiyle İdare mahkemesine dava açtı.

HUKUKA UYARLIĞI YOK

Güngör ve Sarı avukatları Veysel Susar aracılığı ile İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesine verdikleri dava dilekçesinde Başkan Ekrem Oran tarafından gerçekleştirilen ve hukuka uyarlılığı bulunmayan görevlendirmelerin önce yürütmesinin durdurulmasını ardından da iptal edilmesini talep etti.

TAKDİR YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANDI

SABAH'a idare mahkemesine açtıkları dava hakkında bilgi veren Avukat Veysel Susar davalı idarenin müvekkillerini başka bir birime görevlendirirken hiçbir gerekçe sunmadığını böylece takdir yetkisini tamamen kötüye kullandığını belirtti. İdarenin bu tür görevlendirmeleri hayata geçirirken somut sebepler sunup kamu yararı gözetmesi gerektiğini ifade eden Susar şunları söyledi; "Görevlendirme işlemi yapılırken keyfi, mali, siyasi ya da şahsi bir neticeye ulaşmak amaçlanmaz. Keza görevlendirme işlemi ile cezalandırma amacı da güdülemez. İdare kendisine tanınan takdir yetkisini kullanırken takdir sınırlarını aşmış olup keyfi ve hukuka aykırı olarak uygulanan işlem maksat unsuru yönünden hukuka aykırıdır ve işlemin iptali gerekmektedir" dedi.

MOBBİNG İDDİASI

Dava dilekçesinde Müvekkillerinin evlenme kararı almasının ardından Başkan Yardımcısı Fayika Tütüncüoğlu Öner'in Pınar Güngör'e evliliklerinin tasvip edilmediğini, evlenmeleri durumunda ise görevlerinden alınacaklarını ve özellikle de belediye başkanının bu evliliğe karşı olduğunun söylendiğini belirten Susar; "Ayrıca müvekkilim Pınar Sarı'ya Özgür Şahin Sarı ile evlenmeleri halinde Özgür Şahin Sarı'nın görevinden istifa etmesi veya kurum değişikliği talebinde bulunması belirtilmiş aksi halde hem Pınar Güngör'e hem de eşi Özgür Sarı'ya belediye başkanı tarafından başka yaptırımlar uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu durum dahi idarenin görev yeri değişikliğini keyfi olarak yaptığını ve müvekkile mobbing uygulandığını açıkça ortaya koymaktadır." Dedi.

YARGILAMA DURUŞMALI YAPILSIN

Yargılamanın duruşmalı yapılmasını talep eden Avukat Veysel Susar, dilekçenin sonuç bölümünde ise uygulanması halinde telafisi imkansız zararlar doğuracak hukuka aykırı görevlendirme kararının önce yürütmesinin durdurulup ardından da iptal edilmesini talep etti. Susar ayrıca kıdemi düşürüldüğü için maddi kayba uğrayan Pınar Sarı'ya uğradığı kaybın yasal faizi ile birlikte ödenmesini istedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Çeşme'de belediyede imar müdürü olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Pınar Güngör ile aynı birimde harita mühendisi olarak çalışan Özgür Sarı hayatlarını birleştirme kararı almış, çiftin evlilik kararı belediyede tartışma yaratmıştı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran nikah sonrasında balayı tatiline çıkan iki ismi de görevden almış, Güngör ve Sarı'ya görevden alındıklarına ilişkin tebligat balayı sonrası ilk iş günü yapılmıştı. İmar Müdürü Güngör fen işleri müdürlüğüne, Sarı ise park bahçeler müdürlüğüne gönderilmişti.

BAŞKAN KARŞI İDDİASI



Geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan çiftin beraberlik kararını ilk olarak amirleri konumunda olan Belediye Başkan Yardımcısı Faika Tütüncüoğlu Öner'e açtıkları, Öner'in ise birliktelikle ilgili, "Evlendiğiniz taktirde görevden alınırsınız. Evlenmenize ve beraber olmanıza başkan karşı çıkıyor. Aynı birimde çalışan insanların evlenmesi etik değil. Bu durum iş ve çalışma disiplini açısından sorun yaratır. Belediye başkanı evli iki insanın aynı birimde çalışmasını istemiyor" dediği iddia edilmişti. Yaşananlar Çeşme'de büyük ses getirmiş, skandal olarak nitelendirilmişti.