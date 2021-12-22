DEAŞ’a darbe: 13 gözaltı

ADANA'DA polis, Suriye
'de DEAŞ terör örgütü
saflarında yer alıp bölgedeki çatışmalarda aktif bir rol üstlenen terör örgütü üyelerinin, örgütün dağılma sürecine girmesiyle birlikte kendilerine 'mülteci' izlenimi vererek Türkiye
'ye geldiklerini belirledi. 'Uyuyan hücre' pozisyonundaki şüphelilerin adreslerine özel harekât ekiplerinin de katılımıyla şafak vakti eşzamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi. Adreslerdeki kilitli kapılar, demir makası ile kırılıp açılırken, girilen evler didik didik arandı. Kıskıvrak yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.