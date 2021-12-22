Haberler Gündem Haberleri DEAŞ’a darbe: 13 gözaltı
Giriş Tarihi: 22.12.2021

DEAŞ’a darbe: 13 gözaltı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
DEAŞ’a darbe: 13 gözaltı
ADANA'DA polis, Suriye'de DEAŞ terör örgütü saflarında yer alıp bölgedeki çatışmalarda aktif bir rol üstlenen terör örgütü üyelerinin, örgütün dağılma sürecine girmesiyle birlikte kendilerine 'mülteci' izlenimi vererek Türkiye'ye geldiklerini belirledi. 'Uyuyan hücre' pozisyonundaki şüphelilerin adreslerine özel harekât ekiplerinin de katılımıyla şafak vakti eşzamanlı şok baskınlar gerçekleştirildi. Adreslerdeki kilitli kapılar, demir makası ile kırılıp açılırken, girilen evler didik didik arandı. Kıskıvrak yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ’a darbe: 13 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA