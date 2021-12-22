Dolar oyununu bozmak için döviz bürolarına koştular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın finansal alternatif ve ekonomik tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar, yastık altında bulunan dövizleri satmak için döviz bürolarına akın etti. Vatandaşlar TL'nin değer kazanmasından memnun olduklarını belirterek, 'Şimdi sıra fiyat istikrarında' yorumunu yaptılar. İşte yurt genelinde vatandaşların konuya ilişkin görüşleri:
AHMET ÇAKIR: Türk Lirası
'nın değer kazanmasından dolayı çok memnunum. İnşallah dolar, Euro daha da düşer. Döviz bozdurmak için sıraya girdim. Dövizi bozdurup paramı mevduat hesabına yatıracağım. Umarım fiyatlar da dövizin düşüşüyle daha da aşağı iner.
ÖZGÜR ÖZKAN:
Türk Lirası'nın değerlenmesi çok önemli. Bu vatan hepimizin. İnşallah düşüş devam eder. Devletimize güveniyoruz.
MAHMUT PİŞGİNLEBLEBİCİ:
Dolar ve euro olması gereken seviyeye indi. Cumhurbaşkanımız zamanında ve yerinde bir hamle ile dövizin ateşini söndürdü. Türk Lirası'nın tekrar değer kazanmasıyla birlikte dövizlerimizi bozduruyoruz.
NACİ HOCA:
Kapitalisler dövizi, altını şişirdiler. Ancak oyunları bozuldu. Şimdi sıra fiyat istikrarı ve yapılan zamların geri çekilmesi.
TURGUT KOÇ:
Dış güçlerin döviz üzerinden ülkemizi kaosa sürükleme planını Başkan Erdoğan gereğini yaparak bozdu. Türk devleti büyüktür. Alınan kararlar hayırlı olsun.
ERKAN KAYA:
Döviz bozdurdum, bankaya TL olarak yatıracağım. Ekonomi de düzelecek, marketlerde de fiyatlar düşecek.
KEMAL AYDEMIR:
Vatandaşlar Ardahan
'da da dolarlarını TL'ye çevirmek için döviz bürolarına koştu. Piyasa rahatladı. Alınan kararlar yerinde.
OSMAN YÜŞEN:
Dolar düştü, piyasalar nefes almış oldu. Döviz yukarı derecede bir eğim kazanmıştı, önü alınamaz bir şekilde yükseliyordu. Bu müdahaleyle beraber fiyatlar aşağı inmeye başladı. Bu durum piyasalara yansıyacaktır. Cumhurbaşkanımız fırsatçılara bizleri ezdirmeyeceğini söylemişti. Bazı insanlara iyi bir ders oldu.
KAPALIÇARŞI'DA LİRA COŞKUSU
Türk
Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kazanmasıyla birlikte, İstanbul
'da ekonominin kalbinin attığı Kapalıçarşı'da da son zamanların en yoğun sabahlarından biri yaşandı. Vatandaşlar, dövizlerini TL'ye çevirmek için döviz bürolarının önünde sıraya girdi.
BU BİR MİLLİ GÖREV:
Yalçın Can adlı vatandaş, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrası milli paramız tarihi değer kazandı. Tedbirlere güveniyoruz, Birikimimizi liraya dönüştürmek milli bir görev. Ayşe Merhem ise, "Yabancılar kazanacağına biz kazanalım" dedi.
VATAN HEPİMİZİN:
Kemalettin Çağlar "Türk Lirası'nın değerlenmesi çok önemli. Çünkü bu vatan hepimizin" dedi. Kıbrıs gazisi Molla Kütük ise "Yeni ekonomi politikasına destek vermek için döviz bürosuna geldim. Dolar tekrar çıkarsa da mühim değil. Erdoğan dünyayla savaşıyor. Ona niye destek olmayım ki. Bu ülke için gazi oldum" dedi.
BEDAVA POĞAÇA SİMİT DAĞITTTI
ADANA Seyhan'da pastane işleten Orhan Can, döviz kurlarında başlayan düşüş nedeniyle işyerinde 1 saat boyunca caddeden gelip geçenlere bedava simit ve poğaça ikram etti. Can, "Herkes elini taşın altına koysun. Bu ülke sahipsiz değil" dedi. Can, kent genelindeki 3 şubesinde, simit ve poğaça fiyatlarında indirime gittiğini de duyurdu.
HALAYLI KUTLAMA
BAŞKAN
Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından döviz piyasasındaki düşüş Şanlıurfa'da Tütüncüler çarşısı esnafı tarafından davul, zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı. Malatya'da Şire pazarında da esnaf davul, zurnayla Türk Lirası'nın değer kazanmasını kutladı. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, vatandaşların heyecanını sosyal medyadan yayınladığı video ile paylaştı. Çalık paylaşımında "Felaket tellallarına inat, Memleketim Malatya bir kez daha Beydağı gibi dimdik Reis'inin arkasında" ifadelerini kullandı.
Ceyhan TORLAK - Özgür ÖZDEMİR - Erdoğan ÖZTÜRK - Ali ALTUNTAŞ- Tuna ÇAM - Ziya RAMOĞLU - Mehmet AVŞAR / Mehmet YILDIRIM - Tahir ÖZÇELİK / İlker TURAK - Bulut YAMANDAĞ - Mustafa KAYA /
SABAH