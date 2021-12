Dolar oyununu bozmak için döviz bürolarına koştular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın finansal alternatif ve ekonomik tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar, yastık altında bulunan dövizleri satmak için döviz bürolarına akın etti. Vatandaşlar TL'nin değer kazanmasından memnun olduklarını belirterek, 'Şimdi sıra fiyat istikrarında' yorumunu yaptılar. İşte yurt genelinde vatandaşların konuya ilişkin görüşleri: Türk Lirası 'nın değer kazanmasından dolayı çok memnunum. İnşallah dolar, Euro daha da düşer. Döviz bozdurmak için sıraya girdim. Dövizi bozdurup paramı mevduat hesabına yatıracağım. Umarım fiyatlar da dövizin düşüşüyle daha da aşağı iner.Türk Lirası'nın değerlenmesi çok önemli. Bu vatan hepimizin. İnşallah düşüş devam eder. Devletimize güveniyoruz.Dolar ve euro olması gereken seviyeye indi. Cumhurbaşkanımız zamanında ve yerinde bir hamle ile dövizin ateşini söndürdü. Türk Lirası'nın tekrar değer kazanmasıyla birlikte dövizlerimizi bozduruyoruz.Kapitalisler dövizi, altını şişirdiler. Ancak oyunları bozuldu. Şimdi sıra fiyat istikrarı ve yapılan zamların geri çekilmesi.Dış güçlerin döviz üzerinden ülkemizi kaosa sürükleme planını Başkan Erdoğan gereğini yaparak bozdu. Türk devleti büyüktür. Alınan kararlar hayırlı olsun.Döviz bozdurdum, bankaya TL olarak yatıracağım. Ekonomi de düzelecek, marketlerde de fiyatlar düşecek.Vatandaşlar Ardahan 'da da dolarlarını TL'ye çevirmek için döviz bürolarına koştu. Piyasa rahatladı. Alınan kararlar yerinde.Dolar düştü, piyasalar nefes almış oldu. Döviz yukarı derecede bir eğim kazanmıştı, önü alınamaz bir şekilde yükseliyordu. Bu müdahaleyle beraber fiyatlar aşağı inmeye başladı. Bu durum piyasalara yansıyacaktır. Cumhurbaşkanımız fırsatçılara bizleri ezdirmeyeceğini söylemişti. Bazı insanlara iyi bir ders oldu.Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kazanmasıyla birlikte, İstanbul 'da ekonominin kalbinin attığı Kapalıçarşı'da da son zamanların en yoğun sabahlarından biri yaşandı. Vatandaşlar, dövizlerini TL'ye çevirmek için döviz bürolarının önünde sıraya girdi.Yalçın Can adlı vatandaş, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrası milli paramız tarihi değer kazandı. Tedbirlere güveniyoruz, Birikimimizi liraya dönüştürmek milli bir görev. Ayşe Merhem ise, "Yabancılar kazanacağına biz kazanalım" dedi.Kemalettin Çağlar "Türk Lirası'nın değerlenmesi çok önemli. Çünkü bu vatan hepimizin" dedi. Kıbrıs gazisi Molla Kütük ise "Yeni ekonomi politikasına destek vermek için döviz bürosuna geldim. Dolar tekrar çıkarsa da mühim değil. Erdoğan dünyayla savaşıyor. Ona niye destek olmayım ki. Bu ülke için gazi oldum" dedi.ADANA Seyhan'da pastane işleten Orhan Can, döviz kurlarında başlayan düşüş nedeniyle işyerinde 1 saat boyunca caddeden gelip geçenlere bedava simit ve poğaça ikram etti. Can, "Herkes elini taşın altına koysun. Bu ülke sahipsiz değil" dedi. Can, kent genelindeki 3 şubesinde, simit ve poğaça fiyatlarında indirime gittiğini de duyurdu.BAŞKANRecep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından döviz piyasasındaki düşüş Şanlıurfa'da Tütüncüler çarşısı esnafı tarafından davul, zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı. Malatya'da Şire pazarında da esnaf davul, zurnayla Türk Lirası'nın değer kazanmasını kutladı. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, vatandaşların heyecanını sosyal medyadan yayınladığı video ile paylaştı. Çalık paylaşımında "Felaket tellallarına inat, Memleketim Malatya bir kez daha Beydağı gibi dimdik Reis'inin arkasında" ifadelerini kullandı.SABAH