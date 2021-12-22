İlçe belediyesine 2 salıncak, bir kaydırağı çok gördüler

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, geçmiş dönem başkanı Hüseyin Sözlü döneminde İstiklal Mahallesi'nde özel bir şahsın boş olan arazisine izin alarak çocuk parkı yapılması talebiyle belediyeye başvurduklarını ve çocuk parkı yaptıklarını söyledi.
Başkan Çay, Arazi sahibinin inşaat yaptırmak istemesi üzerine parkı sökerek 2 salıncak ile 1 kaydırağı yeni bir alan bulanan garaja koyduklarını söyledi. Ancak Büyükşehir Belediyesi, "Pozantı ilçesi İstiklal Mahallesi'ne tarafımızca kurulan bir adet oyun grubunun Pozantı Belediyesi tarafından tarafımıza iade edilmesini arz ederiz" şeklinde resmi yazısı gönderdi.
"KENDİLERİNE 10 PARK YARDIM EDERİM"
Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar adına Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Erdoğan imzalı resmi yazıyı alan başkan Mustafa Çay duruma sinirlendi. Aralık ayanının meclis oturumunda konuyu gündeme getiren Çay, Büyükşehir Belediyesi'nin 2 salıncağa bir kaydırağı mı ihtiyacı var? Eğer var ise ben 10 park kurulması için kendilerine yardım ederim. Bu kadar da düşmanlık olmaz" diyerek tepkisini dile getirdi.