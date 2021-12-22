İlçe belediyesine 2 salıncak, bir kaydırağı çok gördüler

"KENDİLERİNE 10 PARK YARDIM EDERİM"

Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar adına Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Erdoğan imzalı resmi yazıyı alan başkan Mustafa Çay duruma sinirlendi. Aralık ayanının meclis oturumunda konuyu gündeme getiren Çay, Büyükşehir Belediyesi'nin 2 salıncağa bir kaydırağı mı ihtiyacı var? Eğer var ise ben 10 park kurulması için kendilerine yardım ederim. Bu kadar da düşmanlık olmaz" diyerek tepkisini dile getirdi.