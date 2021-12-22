Meclis’te sosyal yardımlar konusunda hükümeti eleştirmişti! Kılıçdaroğlu’na rakamlarla yanıt verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Meclis'te yapılan bütçe görüşmelerinde konuşma yapmıştı. Konuşmasında hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu sosyal yardımlar konusunda bir şey yapılmadığını iddia etmişti.
CHP'Lİ BELEDİYELERİN TARİH YAZDIĞINI SAVUNDU
Bu iddiasının ardından bir de paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimiz 3 Kasım ve 17 Aralık tarihleri arasında 80 bin 400 aileye nakdi yardım, 420 bin 580 aileye ısınma yardımı yaptı. 210 bin 410 öğrenciye eğitim ve kırtasiye yardımı yaptı. Bu zor şartlarda bir tarih yazıyorlar" demişti.
"2022'DE 104 MİLYAR TL YARDIM PLANLANIYOR"
Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarına yanıt ise rakamlarla verildi ve Kılıçdaroğlu'nun manipülasyon amaçlı açıklamaları boşa çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Hükümeti; 2020'de 69.3 milyar TL, 21'de 83 milyar TL yardım yapmıştır. 22'de 104 milyar TL yardım planlamaktadır. Buna elektrik ve doğalgaz sübvansiyonu dahil değildir." ifadelerine yer verdi.