Meclis’te sosyal yardımlar konusunda hükümeti eleştirmişti! Kılıçdaroğlu’na rakamlarla yanıt verildi

CHP'Lİ BELEDİYELERİN TARİH YAZDIĞINI SAVUNDU

Bu iddiasının ardından bir de paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimiz 3 Kasım ve 17 Aralık tarihleri arasında 80 bin 400 aileye nakdi yardım, 420 bin 580 aileye ısınma yardımı yaptı. 210 bin 410 öğrenciye eğitim ve kırtasiye yardımı yaptı. Bu zor şartlarda bir tarih yazıyorlar" demişti.