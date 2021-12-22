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Giriş Tarihi: 22.12.2021 14:45 Son Güncelleme: 22.12.2021 14:45

MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale sınır karşısı Barış Pınarı Bölgesinde saldırı girişimde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıkta yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi
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