MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale sınır karşısı Barış Pınarı Bölgesinde saldırı girişimde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıkta yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.