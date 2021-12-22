Özlem Zengin’le ilgili aşağılık paylaşım yapan avukat hakkında karar verildi

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Mert Yaşar'ın davasında karar duruşması yapıldı. "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçu gerçekleşmediğinden Özlem Zengin'e yönelik hakaretten Yaşar'ın beraatine karar verdi. Yaşar'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu ceza da 350 gün üzerinden hesaplanarak 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Savunmalarında pişmanlık göstereceği bir durum olmadığını söyleyen Yaşar, "Eylemlerimde Özlem Zengin'i metalaştırmak söz konusu değildir. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir" demişti.

PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ

Sosyal medya üzerinden Özlem Zengin'e hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulunan avukat Mert Yaşar, tepkiler üzerine paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in avukatları, Yaşar'dan şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede Yaşar'ın hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem Özlem Zengin'e hakaret suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edilmişti.