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Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:01 Son Güncelleme: 22.12.2021 18:11

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Kültür Bakanı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Kültür Bakanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sırbistan Kültür Bakanı Maja Gojkovic ile görüştü.

Görüşmede, TBMM Başkanı Şentop'un Sırbistan'a yaptığı ziyaret ve iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi. Maja Gojkovic, Şentop'u Sırbistan'da görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, programının çok yoğun olduğunu bildiğini; Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile yaptığı görüşmeleri takip ettiğini aktardı. Gojkovic, eski Meclis Başkanı olduğunu da hatırlatarak, bu görüşmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Şentop da Ivica Daçiç'in 13 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, kendisinin de iadei ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

"Türkiye ve Sırbistan arasındaki dostluk bizim için çok önemli." ifadesini kullanan Şentop, "Bizler de parlamentolar olarak bu ilişkiyi ileri götürmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi. Şentop daha sonra Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek, Koordinatörü Dinser Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Kültür Bakanı ile görüştü
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