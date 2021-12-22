İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri alıcı gibi davranıp uyuşturucu satıcılarıyla irtibat kurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu satıcısı olduklarından şüphelenilen 40 kişi tespit edildi.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına sabah erken saatlerde operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda bonzai (sentetik cannobinoid), skunk, kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi.



40 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelileri arama çalışmaları ise sürüyor.