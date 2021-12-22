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Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:40

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 18 gözaltı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 18 gözaltı

İstanbul Fatih’te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi sabah saatlerindeki operasyonda 18 torbacı gözaltına alındı. Polis ekipleri alıcı gibi davranıp uyuşturucu satıcıları ile irtibat kurduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri alıcı gibi davranıp uyuşturucu satıcılarıyla irtibat kurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu satıcısı olduklarından şüphelenilen 40 kişi tespit edildi.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına sabah erken saatlerde operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda bonzai (sentetik cannobinoid), skunk, kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi.

40 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelileri arama çalışmaları ise sürüyor.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 18 gözaltı
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