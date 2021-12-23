245 sanığın dosyası istinaftan geçti

O dönem Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralayan ve koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden eski Albay Erkan Öktem'e, 10 kez, darbe faaliyetlerini organize etmekle suçlanan ve darbe karşıtı personeli rehin alarak bir salonda toplanmasını sağlayan 14 sanığa da 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonda görülen davanın karar duruşması 26 Haziran 2020'de görüldü. Mahkeme, darbe girişimi gecesi o dönem Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak, ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden eski Albay Erkan Öktem'e, 10 kez ağırlaştırılmış, karargahtaki darbe faaliyetlerini organize etmekle suçlanan ve darbe karşıtı personeli rehin alarak bir salonda toplanmasını sağlayan 14 sanığa da 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu sanıklardan bazılarına da 'Öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından değişen yıllarda hapis cezaları verildi.

71 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

İçlerinde Turgut Aslan ve korumasının ağzına bant yapıştırılması emrini veren eski yüzbaşı Ramazan Karabulut ile olayların olduğu sırada, "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi; ama sorun yok, her şey kontrol altında; ama çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok" sözlerini söyleyen ve eski Albay Erkan Öktem'den aldığı karargah önünde toplanan halka ateş açma emrini uygulatmakla suçlanan eski üsteğmen Metin Yağcı'nın da bulunduğu 71 sanık, 1'er kez ağırlaştırılmış, 35 sanık da müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

23 SANIĞA ÖRGÜT ÜYELİĞİ CEZASI

Mahkeme sanıkların 17'sine 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 23 sanığı ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırdı. Yargılama sürecinde yaşamını yitiren 2 sanık hakkında düşme kararı, çoğu er 45 sanık hakkında tüm suçlardan beraat, 26 sanık hakkında haklarında karar verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, firari 11 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Mahkemenin kararın gerekçesini açıklamasından sonra, bir kısım müşteki avukatı, bazı sanıklar yönünden verilen cezalara, sanıklardan bir kısmı hakkında beraat verilmesine, bazı sanıklar yönünde uygulanan adli kontrol hükümleri ile tahliye işlemlerine; sanık ve avukatları ise verilen cezalara itiraz ederek kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

İtirazdan sonra kararı inceleyen Ankara Bölge Adliye 19. Ceza Dairesi, hükmü hukuka uygun buldu. Verilen kararların bazılarını düzelterek tüm istinaf başvurularını reddeden Ceza Dairesi hükmünde, "Dosya içerisinde bulunan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanıklara yüklenen suçların işlendiğine yönelik ispat araçlarının yeterli olduğu, ilk derece mahkemesinin değerlendirme, kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşılması nedeniyle istinaf başvurularının esastan reddine" beyanlarında bulunuldu. Ceza dairesi, verilen beraat kararlarını da hukuka uygun bularak, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar yönünden de bu uygulamanın devamına karar vererek kararın Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi nezdinde temyiz yolunun açık olduğunu söyledi.