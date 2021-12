Başaramayacaksınız Türk Milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte konuşmanın satırbaşları:Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz yaptık. Faizi yüzde 4.5'lere düşüren kimdi? Biz yaptık. Sizin tarihiniz yüksek faiz ve enflasyonlarla dolu. Ama sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok.Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi. Kaset kumpasıyla partiler dizayn edilmek istendi. Seçimleri etkilemek için akıl dışı yöntemler devreye sokuldu. Askeri darbeyle milli irade çiğnenmek, teslim alınmak istendi. Ülkemizi refaha kavuşturacak yatırımlarla tanıştıran Adnan Menderes idam sehpasına gönderilirken Turgut Özal ise hiç dayanağı olmayan sorunlarla boğuşmaya mecbur edildi. 1990'lı yılları siyasi kaos, terör ve ekonomik istikrarsızlığın gölgesinde geçiren Türkiye, 2001'de tarihinin en büyük krizlerinden birine sürüklendi. Faiz ve enflasyon sarmalına sokulan ülkemiz çaresiz bırakıldı ve IMF'nin kollarına atıldı. Türkiye'de yönetimi değiştirmek için kimlerin destekleneceği, kimlerin köstekleneceği, pervasızca televizyon programlarında konuşuldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Önceleri gizli saklı yürütülen küresel ticaret kurallarına aykırı ambargolar artık açıkça yapılır, hoyratça sergilenir hale geldi. Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile ülkemize yönelik saldırıların dozunu artırmanın aracı haline dönüştürülmek istendi. Dışarıdan birileri bu oyunu kurarken içeriden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına ve taşeronluğuna soyundu. Tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumanın mücadelesini verdik. İçine çekilmek istendiğimiz siyasi, sosyal, ekonomik, psikolojik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin desteğiyle bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik. Elbette canımız yandı, bedeller ödedik ama bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık.'Biz halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi tüm bu birikimin üzerine, yeni bir atılımın içerisindeyiz. Bugüne kadar nasıl alnımızın akıyla çıktıysak, bu defa da istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller yok mu, bu ana muhalefetten büyük engel olur mu? Ama bizim azmimiz ve kararlılığımız bunların hepsinden üstündür. Yeter ki kardeşliğimize, birliğimize sahip çıkalım. Ülkemizdeki bir kesim dışarıdan aldığı destekle bu kardeşliğimizi dinamitleme peşinde. Öyle parmak sallamakla bir yere varmazsınız.Şimdi buradan ülkenin felaketinden medet uman kifayetsiz siyasetçilere sesleniyorum. Buradan manşetlerle hükümet devirip, hükümet kurmaya alışmış akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum. Buradan milli iradenin üstünlüğünü kabullenmek istemeyen darbe heveslilerine sesleniyorum. Buradan çalışmadan, ter dökmeden, emek vermeden, para kazanma peşinde koşan tufeylilere sesleniyorum. Buradan terörle, şiddetle, tehditle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyalistlere sesleniyorum. Buradan siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum: Başaramayacaksınız. Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ülkemizin 2053 vizyonunu hayata geçirmesine engel olamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber olacak, millette beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz.Yıllarca seçim meydanlarında, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını milletle birlikte boşuna terennüm etmedik. "Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız. Biz inancına, kökenine, meşrebine, tercihlerine bakmadan her rengiyle, her deseniyle, her tonuyla, her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun her birini, her bir ferdini bağrımıza basıyoruz. Her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. Eksiğimiz noksanımız olabilir, ama niyetimizden gayretimizden, ülkeye kazandırdığımız eserlerin büyüklüğünden kimsenin şüphesi olamaz. Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, nereye ulaşacağımızı biliyoruz. İnşallah varacağımız yer asırlık değişiklikler yapacak bir yerdir.Açıkladığımız kur korumalı mevduat sistemi amacına ulaşmıştır. Milletimiz bu programı olumlu karşılamış, destek vermiş, piyasalar da bu programı desteklemiştir.Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey seçim 2023'te diyor, ben 2023 Haziran'ında olacağını söylüyorum. Bu yatıyor, kalkıyor erken seçim diyor. Burası hukuk devleti. Seçim Haziran 2023'te yapılacaktır. Bak Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin ve bu ülkede yine nasıl gelişmiş ülkelerde sistem böyle çalışıyorsa bizde de böyle çalışacak.Ekonomide yaşananlar sadece bizim ülkemiz özelinde değildir. Dünyadaki finansal kriz 2008'de başlamış salgınla beraber gün yüzüne çıkmıştır. Biz Türkiye'nin güçlü altyapı üzerinde bu süreci en iyi şekilde götürmek için çaba harcıyoruz. Türkiye önümüzdeki yüz yılı oluşturacak treni kaçırmayacak. Hatta bu trenin son vagonunda değil 1. sınıfında yer alacağız.Biz terör örgütü elebaşlarını inlerinde ezdiğimizde yüzleri düşmüştü. Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden saldırıya uğrarken yüzü gülenlerin, yeni sistemle bu oyun bozulurken yine yüzleri düşüyor. Dün çıkmış birisi, 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en kısa zamanda verecek. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Size bu dönemde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Sizin buna ne aklınız yeter ne gücünüz yeter. Milletimiz ne diyor, ne istiyor ona bakacak, ona göre yolumuza devam edeceğiz.Hiç kimsenin kişisel çıkarı, şahsi hesabı, nefsi arzusu, milletin menfaatlerinden, ülkenin kazanımlarından üstün değildir. Hep birlikte büyüyecek, kazanacak, yükselecek ve dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bu muhterisleri kendi kinleriyle, kendi hırsları ile baş başa bırakıp biz kendi işimize bakacağız. Kurun dengeye oturmasının sadece bankada parası olan vatandaşımızı değil, üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğu unutulmamalı.Avrupa ülkelerinde kapanmalar yeniden başladı. Hamdolsun biz, güçlü sağlık sistemimiz, yaygın aşılama oranımız ve tedbirlere riayetimizle rahatız.Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş veya işlem yapmıyoruz. Tam tersine art niyetli spekülatörlerin, ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kuralları ile işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz.Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar da 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır.Yıllardır 'Asgari ücret vergi dışı kalmalı' denildi. Hem asgari ücrete tarihin en büyük artışını yaptık hem de asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Bunu da iktidarımız başardı. Memurlar dahil tüm çalışanların asgari ücret rakamı kadarki gelirlerini de aynı kapsama aldık. Böylece toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına ilave olarak aylık ortalama 300 liralık ücret artışı sağladık. Memurlarımıza söz verdiğimiz 3600 ek göstergeyi de önümüzdeki yıl hayata geçiriyoruz. Bir müjde de orman işçilerine. 2022 yılı üretim işlerinin birim fiyatlarını yılbaşından itibaren yüzde 23 ve Temmuz ayı itibarıyla yüzde 23 olmak üzere ortalamada yüzde 51 artırıyoruz.Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini kabul etti. Külliye'deki basına kapalı 20 dakika süren kabulde ek zam konusu görüşüldü.