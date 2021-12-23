Kırıkkale’de FETÖ yargılamaları devam ediyor

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar T.Ç, S.Ö, O.A, H.L, R.K, İ.K, Ş.Ö, A.Y, H.A, A.B, E.D, M.S.D, A.Ş. ve A.P. ile avukatları hazır bulundu. Sanıklardan E.Ü'nün İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, M.A. ise yer almadı. Duruşmaya katılan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.