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Giriş Tarihi: 23.12.2021 18:55

Kırıkkale’de FETÖ yargılamaları devam ediyor

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de FETÖ yargılamaları devam ediyor

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'nin eski çalışanları, esnaf ile örgütün okul ve dershanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar T.Ç, S.Ö, O.A, H.L, R.K, İ.K, Ş.Ö, A.Y, H.A, A.B, E.D, M.S.D, A.Ş. ve A.P. ile avukatları hazır bulundu. Sanıklardan E.Ü'nün İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, M.A. ise yer almadı. Duruşmaya katılan sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kırıkkale’de FETÖ yargılamaları devam ediyor
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