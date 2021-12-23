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Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:00

TURKOVAC aşılarında ilk sevkiyat gerçekleşti

AA
TURKOVAC aşılarında ilk sevkiyat gerçekleşti

Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.

ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ KAMYONLARLA TAŞINIYOR

Üretilen ilk 150 bin doz aşının sevkiyatı düzenlenen törenin ardından başladı.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

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TURKOVAC aşılarında ilk sevkiyat gerçekleşti
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