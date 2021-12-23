TURKOVAC aşılarında ilk sevkiyat gerçekleşti

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.
ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ KAMYONLARLA TAŞINIYOR
Üretilen ilk 150 bin doz aşının sevkiyatı düzenlenen törenin ardından başladı.
Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.