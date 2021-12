CHP’li beledıyelerın makyajları dökülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Kızılcahamam 'da "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. AK Partili belediye başkanları ve teşkilatına, "Her türlü şaibeden uzak durmanız önemlidir. Hiçbir AK Parti belediyesi için şaibe konuşulmamalı" diye seslenen Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Son seçimlerde CHP 'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz. Ne ülkemizi, ne milletimizi, ne de partimizi böyle bir durumla bırakmaya hakkımız yoktur. AK Parti'de siyaset yapan herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek mecburiyetindedir. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür. Eninde sonunda gideceğimiz yer toprak. Ben 1.85 boyundayım, mezarım da ona göre büyük olacak. Diğerleri düşünsün.Adamın işi gücü yalan, iftira. O iftira attıkça yargı da kararlarını olumlu şekilde veriyor. Belediyelerin ülke yönetimine giden yoldaki önemini sadece biz görmüyoruz. Muhalefet de bu alana yükleniyor. Her birinin başına birer ajans dikmişler. O ajanslara yaptıkları ödemenin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, verilmemiş işlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Kâğıttan yapılmış gemiyi suda belli bir müddet yüzdürebilirsiniz. Ama o gemi batacaktır. Muhalefet belediyelerinin durumu da böyledir. Bir yıl yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İkinci yıl makyajlar dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların insan içine çıkacak yüzleri varsa, kalmayacaktır.Genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akıbetini kestirmek mümkün. CHP Genel Başkanı Şanlıurfa 'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip "Belediyeyi bize verin, çiftçiye elektriği bedava yapalım" demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var? Birinci sorun, elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması. İkinci sorun, belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması.Üçüncü sorun, CHP genel başkanının nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce unutacak olmasıdır. CHP Genel Başkanı, belediyelerinde tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul 'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.2019 seçimlerinde yayınladığımız manifestoyu asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Şehir planları uzun vadeli hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre yönetilecek. Belediyenin kaynakları doğru ve açık şekilde kullanılacak.Her türlü şaibeden uzak durmanız önemlidir. Bundan asla taviz veremeyiz. Hiçbir AK Parti belediyesi için Allah göstermesin şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kendinize ve bize söz getirecek en küçük söz, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz. Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimine değil, 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. Aşmamız gereken ilk bent 2023'tür.KIZILCAHAMAM Eliz Otel'de önceki gün başlayan toplantının ilk gününde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, tecrübe paylaşımı ve sohbet programında belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kampın ikinci günü ise dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin sunumuyla başladı. Özhaseki'nin konuşmasının ardından katılımcılara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin dünyaya ve Türkiye'ye etkilerini anlattı. Kurum, sıfır emisyon hedefinin 2053'e kadar gerçekleştirileceğini belirterek, "Yeşil Kalkınma Devrimi", afet çalışmaları, Sıfır Atık Projesi hakkında belediye başkanlarına bilgi verdi. Doğal alanlar, ekolojik koridorlar ve Millet Bahçeleri projeleriyle ilgili de bilgi paylaşan Kurum, doğal afetlere karşı alınan önlemler ile kentsel dönüşüm konusundaki çalışmaları anlattı.BAZI meseleler var ki çok küçük dokunuşlarla milletin gönlünü kazanmak mümkündür. Maalesef medyada çocuklara saldıran başıboş köpeklerin facialarıyla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanların yerinin barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Buradan birinci derece büyükşehirler olmak üzere tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için sıcak ve güvenli barınaklar kurarak pek çok gönül kazanabiliriz. Osmanlı ağaçlara, meyveleri asarmış ki bu meyvelerden gelsinler bu hayvanlar nasiplerini alsınlar. Bu işi kenara bırakmak bizim için yanlış olur. Birinci derecede sizden bunu bekliyorum. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor.TESPİT ettiğimiz yanlışları affetmediğimiz gibi hayata geçen güzel faaliyetleri de yakından takip ediyoruz. Küresel iklim değişikliğinin insanlığı daha çok tehdit ettiği gerçeğini göz önüne tutarak yeşil kalkınma devrimini gündemimize oturttuğumuzu açıkladık. Şehirlerimizi çok büyük yatırımlarla güçlendirdik. 2018'den bu yana sadece çevre ve şehircilik alanında yatırım bedeli 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 projeyi hayata geçirdik. Belediyelerimizi de ilave kaynaklarla destekledik. Merkezi yönetimden aktarılan kaynak miktarını 86 kat artışla yılda 106 milyar liraya çıkardık. 2022 bütçesinde mahalli idarelere ayırdığımız pay 150 milyar lirayı buldu. Ayrım yapmadan yatırım yapan her belediyeyi destekledik.ELAZIĞ, Malatya, İzmir'de yıkımlara yol açan afetler yaşadık. Karadeniz'de sel felaketleri ile karşılaştık. Ege ve Akdeniz'de orman yangınları ile yüzleştik. Denizleri istila eden müsilaj tehdidine maruz kaldık. Hepsine anında müdahale ettik. Tribünden seyretmedik. Bir yıla kalmadan depremde ve selde yıkılan evlerin yenilerini inşa ettik. Denizlerimizi temizledik. 9 yılda 1.7 milyon konutu dönüştürerek önemli bir başarı elde ettik. İzmir'in belediyesi onlarda. İzmir'de kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde, belediyeniz nerede bir kentsel dönüşüm projesi uyguladı? Yok. Halen 330 bin konutun dönüşüm inşaatları sürüyor. TOKİ 1.1 milyon konutla çok büyük katkı sağladı.SIFIR atık projesi ile dünyaya örnek olacak katı atık projesini hayata geçirdik. Millet bahçelerimiz 2018 ve 2019 seçimlerindeki en önemli projelerimizdi. 67 milyon metrekare büyüklüğe sahip 113 millet bahçesini açtık. Hedefimiz sayısını 410'a çıkarmak. 2B meselesini çözerek ihtilafları ortadan kaldırdık. Belediyelerimize yapılan hibe miktarlarını da yükselttik. 45 milyar tutara sahip 321 projenin uygulaması sürüyor. Önümüzdeki yıl için ilave 30 milyar liralık finansman kaynağını devreye alacağız.