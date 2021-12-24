İnternetten ucuza altın ve değerli eşya vaadiyle vurgun yaptılar! 390 yıla kadar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden şikayetçiler, internet satış sitelerinden indirim kodu ile altın ve elektonik ürün alabildiğini söyleyen Emre Kızak tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Şikayetçilerden 21 yaşındaki Emre B., Kızak'ın kendisine 50 gramlık 2 külçe altın gönderip güven sağladığını, bu altınları aldıktan sonra para göndermeye devam ettiğini ve toplamda 91 bin 100 lira para kaptırdığını ileri sürdü. Emre B. paraları Emre Kızak'ın kız kardeşi Cemre Kızak'a ait banka hesap numarasına gönderdiğini, ancak sonraki siparişlerinin gelmediğini söyledi.

OTELDE YAKALANDI

Kızak'ın 30 Ocak'ta dolandırdığı paralarla İstanbul Havalimanı'ndan Ukrayna'ya çıktığı, bu ülke tarafından kabul edilmediği ve İstanbul'a geri döndüğünü öne sürüldü. Şikayetler üzerine hakkında soruşturma başlatılan Kızak, Beşiktaş'ta bir otel odasında yakalandı. Olayı soruşturan savcılık, Emre Kızak ile kardeşi Cemre Kızak ve kız arkadaşı Hilal Aslan hakkında dava açtı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Emre Kızak'ın Beşiktaş'ta tekstil ve elektronik eşya satışı yapan birden fazla mağazasının bulunduğu, kardeşi Cemre'nin şirket ortağı olduğu, kız arkadaşı Hilal Aslan'ın da mağaza işlerini birlikte yürüttüğü belirtildi.

"ABİM HESAPLARIMI KULLANMIŞ OLABİLİR"

İddianameye göre, Emre Kızak müşterilerine altın, elektronik eşya gibi çeşitli ürünleri internet satış sitelerinden yüzde 30-40 oranında indirimli satın alabildiğini söylüyordu. Sabit mağaza sahibi olduğu ve ticaretle uğraştığı için ikna olan birçok müşteri ürün siparişi verdi. Kimisi ödemeyi Kızak'ın mağazasındaki pos cihazlarından yaptı, bazıları da Emre Kızak'ın verdiği hesaplara para gönderdi. Bu şekilde yüksek miktarlı siparişler alan Kızak, ürünleri teslim etmedi.



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Sanık Cemre Kızak, "Abim Emre ile birlikte dükkan işletiyorduk. Abim benim hesaplarımı kullanmış olabilir" diyerek, masum olduğunu savundu.

SAVCI 390 YILA KADAR HAPİSLERİNİ İSTEDİ

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise Emre Kızak, Cemre Kızak ve Hilal Aslan'ın 39 kişiye yönelik "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcılık 3 sanığın toplamda 78 yıldan 390 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanık avukatları ve bazı şikayetçiler savcının mütalaasına karşı savunma yapmak ve beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, mart ayına kadar taraflara süre verdi.