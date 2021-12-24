Öğrenciler kafede değil kıraathanede buluşuyor

Öğrencilerin kaynak kitap arayışında yeni adresi olan kıraathaneler, içerisinde binlerce roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde kitabı barındırıyor.

Emniyetevleri Mahallesi'ndeki Millet Kıraathanesi'nde ayrıca Çocuk Kütüphanesi de yer alıyor. Çocuk kütüphanesinde macera, hikaye, eğlence, bilgi ve bilim dolu tam 3 bin kitap, çeşitli oyunlar ve bulmacalar var. Çocuklar burada ayrıca akıllı tahta desteğiyle ders çalışabiliyor ve tematik kitap okuma bölümlerinde hayal dünyalarını geliştirebiliyorlar.

Kıraathanelerden her gün bine yakın çocuk ve genç yararlanıyor. Tesislerde kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri de bulunurken; ücretsiz internet, çay ve çorba ikramlarıyla da ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Kağıthane Belediyesi ilçedeki millet kıraathanelerinin üçüncüsünü Sultan Selim Mahallesi'nde hizmete açmaya hazırlanıyor. Millet Kıraathanesi'nin 154 kişilik ana salon, tribünlü kitap okuma alanı ve lobiden oluşması planlanıyor. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin kıraathaneleri ziyaret ederek çocuk ve gençlerle bir araya gelip talep ve önerilerini değerlendirdi.