Sivas’ta altın madeninde kaza! 1 işçi ağır yaralandı

Akşam saatlerinde Sivas'ın Kangal İlçesinde yaklaşık 20 kişinin çalıştığı özel bir şirkete ait altın madeninde meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki evli ve bir çocuk babası İ.G. bant tamburuna kolunu sıkıştırdı.

Arkadaşları durumu fark edince hemen ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp ardından Sivas Üniversite Hastanesi'ne nakledildi. Tedavinin devamı için ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne gönderilen İ.G.'nin hayati tehlikesi sürüyor.