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Giriş Tarihi: 25.12.2021 00:16

Sivas’ta altın madeninde kaza! 1 işçi ağır yaralandı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Sivas’ta altın madeninde kaza! 1 işçi ağır yaralandı

Sivas’ta özel bir şirkete ait altın madeninde iş kazası meydana geldi, yaralanan işçinin hayati tehlikesi sürüyor.

Akşam saatlerinde Sivas'ın Kangal İlçesinde yaklaşık 20 kişinin çalıştığı özel bir şirkete ait altın madeninde meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki evli ve bir çocuk babası İ.G. bant tamburuna kolunu sıkıştırdı.
Arkadaşları durumu fark edince hemen ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp ardından Sivas Üniversite Hastanesi'ne nakledildi. Tedavinin devamı için ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne gönderilen İ.G.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

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Sivas’ta altın madeninde kaza! 1 işçi ağır yaralandı
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