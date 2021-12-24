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Giriş Tarihi: 24.12.2021 18:38

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 7'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DHKP-C mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.

7'Sİ FETÖ, 1'İ DHKP-C ÜYESİ

Yakalananlardan 7'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DHKP-C mensubu olduğu belirlendi.

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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
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