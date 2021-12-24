Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamaya göre, hudut birlikleri, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.
7'Sİ FETÖ, 1'İ DHKP-C ÜYESİ
Yakalananlardan 7'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DHKP-C mensubu olduğu belirlendi.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan yedisinin FETÖ, birinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/dzhgawvfQd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2021