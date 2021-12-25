Alaeddin Yavaşca’nın adı yaşatılacak... Sanat merkezini Başkan Erdoğan açtı

Önceki gün yaşamını yitiren Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adının yaşatılacağı merkezin açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, Türk sanat müziğinin duayen bir ismini kaybettiklerine dikkati çekerek, "Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca üstadımızı ahirete uğurladık. Hakka uğurladık. Kendisini hakka uğurlarken burada da görüldüğü üzere eğitim merkezinde onun adına açılış yapıyoruz. Rabbim Alâeddin Yavaşca hocamızı cennetiyle buluştursun" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Erdoğan ve beraberindekiler, merkezi gezerek GBB Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın şehirdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Merkezdeki gezide Mozaik Atölyesi'ne giden Başkan Erdoğan, "Bu 100'den Gaziantep" yazılı mozaiğin son parçasını ekleyerek eseri tamamladı ve musiki dinletisine eşlik etti.

Modern mimarisiyle göz dolduran merkezde 14 atölye, spor salonu ve 210 kişi kapasiteli çok amaçlı salonun yanı sıra kreş bölümünde 7 derslik, 1 uyku odası bulunacak. Ayrıca merkez kütüphane ve hikâye odası, ebru, mozaik, resim, teknoloji robot, ahşap ve müzik atölyeleri, seminer odası, eğitmen odası ve bunlara hizmet eden mekanlarla vatandaşa hizmet verilecek.