Başkan Erdoğan, belediyelere ’sahipsiz hayvan’ çağrısını yineledi: Adımları süratle atın

Başkan Erdoğan paylaşımlarında, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesi'ne naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız.

Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz.

Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak görüyorum. Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum."