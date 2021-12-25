Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, belediyelere 'sahipsiz hayvan' çağrısını yineledi: Adımları süratle atın
Giriş Tarihi: 26.12.2021 01:45

Başkan Erdoğan, belediyelere 'sahipsiz hayvan' çağrısını yineledi: Adımları süratle atın

Başkan Erdoğan, belediyelere ’sahipsiz hayvan’ çağrısını yineledi: Adımları süratle atın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Gaziantep'teki pitbull saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını duyurdu. Erdoğan, sokak hayvanlarının güvenli bir ortama alınması için belediyelere de çağrı yaptı.

Başkan Erdoğan paylaşımlarında, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesi'ne naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız.

Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz.

Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak görüyorum. Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, belediyelere 'sahipsiz hayvan' çağrısını yineledi: Adımları süratle atın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA