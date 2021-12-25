Çeşmeden salep aktı

Sultangazi Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki çorba çeşmesinden bu kez salep aktı. Vatandaşlara sıcacık salep ikramında bulunan belediye, kış mevsimine içleri ısıtan bir karşılama yaptı. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmenve meclis üyeleri çeşmeden akan sıcacık salepleri Sultangazililere ikram etti.

Sultangazi Belediyesi'nin ikramlarının devam edeceğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Haseki Hastanesi Acil Servisi önünde her akşam çorba ikramımız devam ediyor. Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'un talimatıyla kısa süre önce kütüphanelerimizde ders çalışan çocuklarımız için sıcak çorba ikramına başladık. Belediye olarak her ortamda komşularımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Öte yandan soğuk havalarda sokaktaki canlar da unutulmadı ve ilçe genelindeki mama dağıtımları belediye ekiplerince yoğun bir şekilde sürdürüldü.