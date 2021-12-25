İBB Sözcüsü Murat Ongun’a AK Partili isimlerden tepki yağdı: “Haddini bil!”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, AK Parti İBB Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'nun "İBB'de 13 bin 353 kişiyi işinden ettin ve partizanca, adaletsiz bir şekilde de 45 bin 29 kişiyi işe aldın" sözleri üzerine, büyükşehir belediyesinde işe alınanlar ile işten çıkartılan çalışanlarla ilgili belirtilen sayıların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek önceki gün "21 binin biraz üzeri bir sayıda insan alındı ve bu insanların nasıl işe alındığı da tek tek, kalem kale belli" ifadelerini kullanmıştı.

GÖKSU, İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMASINI ÇÜRÜTTÜ

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun açıklamaları sonrasında sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yayınlayarak, "Eğer İBB Başkanı verdiği rakamlara güveniyorsa resmi cevaplarını versinler hep beraber görelim. Ancak bizim açıkladığımız rakamlar masa başında oturup kendi yazdığımız rakamlar değildir. Bu rakamlar İBB'nin Çalışma Bakanlığı'na bildirimde bulunduğu resmi rakamlardır. Ve Çalışma Bakanlığı verilerinden resmi olarak ortaya çıkan verilerle derlenmiş ve toparlanmış rakamlardır. Bu rakamlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi olarak bildirimde bulunduğu 'ben işe aldım ya da işten çıkardım' dediği kişilerin sayısıdır. Aziz İstanbullular şimdi sizlere sormak isterim. Fazilet Durağı yalanı mahkeme kararıyla tescillenen, mahkeme kararıyla yalancı olduğu tescillenmiş bir belediye başkanının sözlerine ve rakamlarına mı inanacağız yoksa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın verilerine mi inanacağız?" dedi.

ONGUN, GÖKSU'YA "KARTON ÜRETİM MERKEZİ" DİYEREK ALAYA ALDI, AK PARTİLİ İSİMLERDEN TEPKİ YAĞDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise resmi Twitter hesabından Göksu'nun videolu açıklaması üzerine "İşte Cumhurbaşkanı'na kadar giden yanlış bilginin kaynağı karton üretim merkezi" ifadelerini kullanarak Göksu'yu alaya aldı. Murat Ongun'un bu ifadeleri sonrasında AK Partili isimlerden Ongun'a tepki yağdı. İşte o tepkiler:

"AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİNE LAF ETMEK SENİN HADDİNE DEĞİLDİR. HİDDİNİ BİL!"

AK Parti Küçükçekmece İBB Meclis Üyesi Sedat Demirtaş: "Murat Ongun üç kâğıdınız bir karton etmiyor. Ona kızıyonuz"

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı/İBB Meclis Üyesi Ahmet Tüfekçi: " 'Rencide Olur Dide-i Huffaş Ziyadan' İstanbul Halkının gerçekleri duymasından rahatsız oldunuz galiba."

AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi, İBB ve Zeytinburnu Meclis Üyesi Serdar Duran: "Yalan parayla olsa, kredi çekip konuşacak arkadaş tweet atmış"

AK Parti Esenler ve İBB Meclis Üyesi Burhan Şentürk: "AK Parti Grup Başkanvekiline laf etmek senin haddine değildir. Siyaset yapmak istiyorsan bir sonraki seçimde seçilip o zaman grubunuz izin verirse konuşabilirsin. Haddini bil! Bu arkadaşa parti sözcüsü ile İBB Sözcüsü arasındaki farkı biri anlatsın"

"BİZDE KARTONLAR ÜRETİLMEZ, GERÇEKLER ORTAYA DÖKÜLÜR"

Sultanbeyli Belediye Meclis Başkanvekili, Sultanbeyli Belediye ve İBB Meclis Üyesi Ersin Çetin: "Bizde kartonlar üretilmez, gerçekler ortaya dökülür, bak sayın sözcü sen PKK'lıları savunacak kadar aciz bir adamsın, oturduğun koltuğu HDP ile kazandın ama biraz sabret seni o koltuktan İstanbullular kendi elleriyle atacaklar, o gün çok uzak değil."

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Meryem Karaköse: "Fazilet durağı gibi birçok yanlış ve yalanı saymakla, çürütmekle bitiremediğimiz kişi, Tevfik Göksu gibi başarılı bir siyasetçi üzerinde kendine pr kazanmaya çalışırken merkezini şaşırmış yine."

"FAZİLET YALANINDAN SONRA YÜZÜ KIZARMADAN HALA PAYLAŞIM YAPABİLİYOR!"

AK Parti Kâğıthane-İBB Meclis Üyesi, İBB Grup Yönetimi Erdem Kertişçi: "Fazilet yalanından sonra yüzü kızarmadan hala paylaşım yapabiliyor! İBB sözcülüğüne atanmış ancak Meclisin en büyük grubunun başkan vekiline hakaret edebiliyor! Çünkü: Çapsız, Ahlaksız."

AK Parti Sancaktepe İBB Meclis Üyesi, İBB AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Kahraman: "Haddini bilmemekte üstünüze yok, Murat Ongun."

"KARTONDA YAZAN "SÖZ NAMUSTUR" İFADESİ Mİ ZORUNA GİTTİ"

İBB AK Parti Meclis Üyesi/Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar: "Çalışma Bakanlığı'nın resmi verilerine mi inanacağız yoksa savcılık soruşturması ile yalanı tescillenmiş Fazilet Durağı yalancısına mı?"

İBB ve Esenler Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Şahin: "Bu ay iştirak şirketlerinden maaşı eksik mi aldınız Murat Ongun bey… İBB'den laf üretmek için değil hizmet üretmek için maaş alıyorsun. Laf değil yapamadığınız hizmeti etmeye bakın siz…"

İBB Meclis Üyesi & Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir: "Maaşını Tüm İstanbulluların cebinden çıkan parayla alıyorsun Murat bey. Bunu unutma! Haddini bil!"

"YALAN VE ALGI SİZİN İŞİNİZ"

Kartal Belediyesi ve İBB Ak Parti Meclis üyesi Nizamettin Altıntaş: "Yalan ve algı sizin işiniz. Siz önce bu toprakların evladı olacak ondan sonra seçilmiş bir belediye başkanına ve Ak Parti Grubuna saygılı olacaksınız. Bu millet bunları yemez... Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan ve dava kardeşi M. Tevfik Göksu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğiz."

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Zeytinburnu Fatih Aydoğan: "Kartonda yazan "Söz Namustur" ifadesi mi zoruna gitti çok maaşlı müşavir…"

"DENSİZ ÜSLUBUNU HALKIMIZA HAVALE EDİYORUZ. BU ÜSLUP GÖSTERMEKTEDİR Kİ, DOĞRU YOLDAYIZ"

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz: "Atanmış bir müşavirin, İBB'nin sözcüsü sıfatıyla; seçilmiş bir Meclis Üyesine, Belediye Başkanına, üstelik mecliste çoğunluğu bulunan AK Parti Gurup Başkan Vekiline karşı kullandığı DENSİZ üslubunu halkımıza havale ediyoruz. Bu üslup göstermektedir ki, doğru yoldayız."

Pendik İBB Meclis Üyesi Öznur Şahin Canayakın: "Muhtaç olduğun Kudret; Aldığın 3 maaşta mevcuttur Murat Ongun!"

AK Parti, İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun: "3 maaşlı Sözcü kendine güveniyorsan M. Tevfik Göksu başkanımızın videosunu sesli paylaşta kitleniz yalanın merkezi kimmiş görsün."

"YALAN ÜRETİM MERKEZİ DANIŞMANI MI SÖYLÜYOR BUNU"

Silivri Ak Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler: "Yalan Üretim Merkezi Danışmanı mı söylüyor bunu. İlginç insansın vesselam. Gerçekleri duymak zor gelmiş, hele hele Ak Parti Grup Başkan Vekili'mizden duymak zorunuza gitmiş belli!"

"HEM HAKARET EDİP HEM DE YİNE MİLLETE YALAN SÖYLÜYORSUNUZ!"

Esenyurt-İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kadir Çakır: "Mecliste 30 kez sorduk, doğru veya yanlış cevap dahi veremediniz. Şimdi hadsizce hem hakaret edip hem de yine millete yalan söylüyorsunuz! Utanmazlığın bu kadarına pes!"