Iğdır’da ortalık savaş alanına döndü! 1’i ağır 4 yaralı

Yaşanan kavgada iki grup ellerine geçirdikleri taş, fırça sapı, sopaları alarak birbirlerine saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsalar da pek başarılı olamadı. Kavganın yaşandığı yerde servis bekleyen vatandaşlar da korkudan etrafa koşuşturdu. Kavga esnasında kafasına aldığı darbe ile yere yıkılan bir kişi ise anbean kameraya yansıdı. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavgada yaralılar ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.