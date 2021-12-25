Rezervlerimiz çok daha iyi konuma gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
cuma namazını Yıldız Hamidiye Camisi
'nde kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı yaptı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
ORANTISIZ ARTIŞ YAPILDI:
Fırsatçılar her dönemde olduğu gibi bu dönemde de kendilerini belli etti. Kurdaki ve küresel emtia fiyatlarındaki yükselişi bahane ederek orantısız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin ilgili bakan arkadaşlarımla beraber millet adına takipçisi olacağız. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok.
İNDİRİM YÜKSELİŞ HIZINDA OLMALI:
Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde geri indirmelerini özellikle bekliyoruz. İndirimlere ufak yollu başlayan firmalarımız elbette var ama bunlardan da yükselişteki hıza ulaşmasını istiyoruz. Konut ve ikinci el otomobil gibi piyasalar da buna dahildir. Şayet hızlı fiyat indirimleri gerçekleşmezse Hazine
ve Maliye Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımız ellerindeki tüm imkânlarla stokçuların, fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerine gideceklerdir. Vatandaşımızı huzursuz eden hiçbir hadiseye, hiçbir gelişmeye, hiç kimseye göz yumamayız. Ülkemizi yüksek faiz ve hormonlu kur artışı cenderesinden çıkardığımız gibi yüksek fiyat artışı bataklığından da uzak tutmakta kararlıyız.
KİRLİ SENARYOLARA FİGÜRANLIK YAPMAK İSTEYENLER ÇOK:
Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Tabii böylesine büyük bir değişim öyle kolay olmuyor. Son 9 yıldır Türkiye'nin kesintisiz bir şekilde maruz kaldığı siyasi, sosyal, askeri tehditlerin içinde zaten bulunan ekonomik boyut 2018'den sonra artık ilk sıraya çıktı. Türkiye'yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler, tüm güçlerini ve imkânlarını ekonomi alanına yöneltmiştir. Maalesef içimizde de bu kirli senaryoya figüranlık yapmaya gönüllü epeyce bir siyasetçi, akademisyen, medya mensubu çıkmıştır. Ama önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ve tarihi ki bu risklerin hepsini de göze almaya değdiğine inanıyoruz. Nitekim döviz kurunda bir süredir yaşadığımız anormal dalgalanma bu risklerden biri olarak kapımıza dayanmıştır.
YAZ AYLARINDA BAŞKA BİR EKONOMİK İKLİME GİRECEĞİZ:
Estirilmeye çalışılan fırtınaların, üzerimize çöktürülmeye çalışılan kara bulutların aksine ekonomimizin üretim ve istihdam tarafında işler mükemmel denecek bir seviyede iyi gitmektedir. Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda, önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine hep birlikte şahitlik edeceğiz.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 115 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE:
Başbakanlığım döneminde Nisan 2013'te Merkez Bankası
'nın döviz rezervi 135.243 milyar dolardı. En düşük nokta Eylül 2020'de 83.517 milyar dolar oldu. Ondan sonra tekrar toparlanma dönemine geçtik. Bu toparlanmayla beraber de şu anda geldiğimiz nokta hamdolsun tekrar bugün itibarıyla zannediyorum şu anda da 115 milyar doların üzerindeyiz ki bu aradaki gidişle bu çok daha iyi bir konuma gelecek.
(Toplantıdaki ekonomist ve akademisyenlere hitaben)
Sizden tek isteğim çözüm önerilerinizi açık yüreklilikle söylemeniz, bu bize yol gösterici olacaktır.
ANNE-BABAYA KABİR ZİYARETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Dün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na giden Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirleri başında dua etti.