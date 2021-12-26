Bakan Özer’den Aksaray’daki olay hakkında açıklama: Sıfır tolerans...

SIFIR TOLERANS

"Okullarımızda, tüm eğitim sistemimizde öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz. Tüm süreçleri takip ediyoruz. Sadece Aksaray değil, İzmir'deki olayda da Bakanlığımız, valilerimiz ile il milli eğitim müdürlerimiz ile tüm süreçleri takip ediyor. Yani herkes için, çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yoktur. Sonuna kadar süreçleri takibe devam edeceğiz ve gerekli her türlü işlemleri tesis ettiğimiz gibi bu kültürü de inşallah okullarımızda yaygınlaştırırız. Sadece öğretmen ile öğrenciye değil, akran zorbalığına da sıfır tolerans."