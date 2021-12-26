Bakan Özer’den Aksaray’daki olay hakkında açıklama: Sıfır tolerans...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmenle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Okullarımızda, tüm eğitim sistemimizde öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz." dedi.
ŞİDDETE SIFIR TOLERANS
Özer, katıldığı televizyon programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbeden öğretmen hakkında açıklama yapan Özer, şöyle konuştu:
SIFIR TOLERANS
"Okullarımızda, tüm eğitim sistemimizde öğretmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene, öğrencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmene uyguladığı zorbalık ve şiddete sıfır tolerans gösteriyoruz. Tüm süreçleri takip ediyoruz. Sadece Aksaray değil, İzmir'deki olayda da Bakanlığımız, valilerimiz ile il milli eğitim müdürlerimiz ile tüm süreçleri takip ediyor. Yani herkes için, çocuklarımız için, öğretmenlerimiz için eğitim kurumlarını güvenli hale getirmekle ilgili en ufak bir tavizimiz yoktur. Sonuna kadar süreçleri takibe devam edeceğiz ve gerekli her türlü işlemleri tesis ettiğimiz gibi bu kültürü de inşallah okullarımızda yaygınlaştırırız. Sadece öğretmen ile öğrenciye değil, akran zorbalığına da sıfır tolerans."
BAKAN ÖZER'DEN LGS AÇIKLAMASI
Bakan Selçuk, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.