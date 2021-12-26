Kur oyununu bir saatte bozduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Şahinbey Kültür Merkezi
yanında düzenlenen, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi
, Şehitkamil Vadi Park
, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası
ile aralarında cemevinin de bulunduğu diğer eser ve projelerin açılış töreninde coşkulu kalabalığa hitap etti. İşte Başkan Erdoğan'ın buradaki konuşmasının satırbaşları:
5 MİLYAR 92 MİLYON TL'LİK YATIRIM BEDELLİ 215 ESER: Gaziantep
'e her seferinde hizmet ve yatırım heybemizi doldurarak geliyoruz. 6. OSB'yi kuruyoruz. Bay Kemal
lütfedip gelirsen, yerini gösterirler. Buradaki fabrikaları da sayabilirsiniz. Bu vesileyle beyran, baklava yerler, ağızları tatlanır. Yoksa bizimle uğraşmaktan hayatı kendilerine zehir edecekler. Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon TL'yi bulan 215 eserin resmi açılışını bugün yapıyoruz.
ÜLKELERİNİN FELAKETİ PAHASINA İKTİDAR PEŞİNDE KOŞTULAR:
Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik ve oyunu çözdük. Bu süreçte ne sinsi hesaplar yapıldığını gördük. Ülkesinin felaketi pahasına iktidar peşinde olanlara şahitlik ettik. Cumhur İttifakı
'na saldıranlar, Türkiye ekonomisi
batacak, bize de gün doğacak diye ellerini ovuşturuyorlardı.
TETİKÇİLERİ İBRETLE SEYRETTİK:
İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmeye çalışan siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik. Biz bu süreçte çalıştık, iş zıvanadan çıktığında yeni paketimizi duyurduk.
BOŞUNA UĞRAŞMAYIN, ERKEN SEÇİM YOK:
Bay Kemal, Meral Hanım
boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023
'te yapılacak.
ELEKTRİĞİ VEREN BİZİZ BEHEY CAHİL BAY KEMAL!:
Bay Kemal 'Şanlıurfa Belediyesi
'ni verin, elektriği bedava verelim' diyor. Bre cahil, belediyenin böyle bir yetkisi var mı? Elektriği veren biziz behey cahil. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 2023'e giden yolda bu tuzaklara düşmeyelim.
MİLLETLE BİR YOL HİKÂYESİ
Başkan Erdoğan, Gaziantep Havalimanı'nda kendisini karşılayan çocuklara hediye verdi. Terminal binasında sanatçıların seslendirdiği 'Bayrak' şarkısını dinledi ve onlarla hatıra fotoğrafı çekti. Yol üzerinde kadın kooperatifleri üyelerinin açtığı standı ziyaret etti. Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nin açılışını yapan Erdoğan burada minik piyanistin resitalini alkışlarla dinledi, çocuk korosuna katıldı. İşçilerle de akşam yemeği yedi.
BÜYÜME HIZI, ÇİFT HANEYİ ZORLAYACAK
BAŞKAN
Erdoğan, 100'üncü kurtuluş yıldönümü için gittiği Gaziantep'te ilk olarak AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi'nde konuştu:
FELAKET TELLALLARINA KULAK ASMADIK:
Bu sene büyüme rakamlarımız çift haneleri zorlayacak. Kendi çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık.
BAY KEMAL, SEN DAHA ÇOK ÇILGINA DÖNECEKSİN:
Bay Kemal, TÜİK'e gitmek istedi. İstatistik Kurumu, kapıya dayanan Kılıçdaroğlu'na nefis bir cevap verdi. 'Siz Merkez Bankası'nda imtihanı kaybettiniz' dedi. 'Siz yazılı sorun, biz yazılı cevap veririz' dedi. Çılgına döndü, daha sen çok çılgına döneceksin. Çünkü siyasi ahlaktan yoksunsun. Bunlar Türkiye'ye güvenmek yerine IMF komiserleriyle otel lobilerinde toplantı yaptılar.
'İŞ ARAYANA EKMEK VAR'
Başkan Erdoğan, Erdem Soft Tekstil Fabrikası'nda işçilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Birileri yeni asgari ücreti kurdaki dalgalanmanın zirveye çıktığı günlerde yaptıkları hesapla küçültmeye kalkmıştı. Şimdi kur düştü ama aynı kişilerin bu hesabı yaptıklarını görmedik. Çünkü hesaplar tutmadı. Ercan Bey'le konuşuyorduk, 'İşçi arıyoruz bulamıyoruz' diyor. Ama ne diyor birileri; 'İş yok'... Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İş arayana ekmek var."