2 tır çarpıştı...Kilometrelerce kuyruk oluştu





TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesi Alikahya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Ankara istikametine gitmekte olan Mustafa U. idaresindeki tır, kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan Ukrayna uyruklu Yrii Baz hakimiyetindeki tır ile çarpıtşı. Çarpışmanın etkisi ile Mustafa U. idaresindeki hafriyat yüklü Tır, kontrolden çıkarak yol üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, dökülen malzeme ve Tır'ı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Olayda hafif yaralanan devrilen Tır'ın sürücüsü Mustafa U. kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.