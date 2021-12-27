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Giriş Tarihi: 27.12.2021 22:41

2 tır çarpıştı...Kilometrelerce kuyruk oluştu

ABBAS ÇAKAR
2 tır çarpıştı...Kilometrelerce kuyruk oluştu

Tem Otoyolu İzmit İlçesi Alikahya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 2 tır çarpıştı.  Çarpışan tırlardan hafriyat yüklü bir tırın yola devrilmesi sonucu, yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu.


TEM Otoyolu üzeri İzmit İlçesi Alikahya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Ankara istikametine gitmekte olan Mustafa U. idaresindeki tır, kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan Ukrayna uyruklu Yrii Baz hakimiyetindeki tır ile çarpıtşı. Çarpışmanın etkisi ile Mustafa U. idaresindeki hafriyat yüklü Tır, kontrolden çıkarak yol üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, dökülen malzeme ve Tır'ı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Olayda hafif yaralanan devrilen Tır'ın sürücüsü Mustafa U. kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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2 tır çarpıştı...Kilometrelerce kuyruk oluştu
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