Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgede güven ve istikrar var

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Suriye'de 2 yıl önce gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, bölgede sağladığı güven ve istikrar ortamıyla, yerinden edilen bölge halkını geri dönmeye teşvik edip ekonomik hayatı da canlandırdı.
Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 250 bini buldu.
Türk askeri, terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Barış Pınarı bölgesinde görevini sürdürüyor.
Suriye'nin Tel Abyad şehrinde kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, Bölgedeki Şekkeriye Okulunda yenileme yaptı, ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemeleri dağıtıldı ve hastalara sağlık taraması yapıldı.