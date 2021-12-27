Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgede güven ve istikrar var

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Suriye'de 2 yıl önce gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, bölgede sağladığı güven ve istikrar ortamıyla, yerinden edilen bölge halkını geri dönmeye teşvik edip ekonomik hayatı da canlandırdı.