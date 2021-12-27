Burası Türkiye’nin başkenti Ankara’da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can; Çamlıdere'ye 40 km uzakta bulunan ve coğrafi olarak da yüksek kesimde yer alan Gürağaç'daki vatandaşları ziyaret etti.

Hazım Caner Can, ilçe merkezi ile irtibatı kesilen yolda Çamlıdere Belediyesi'nin yol açma çalışmaları yaptığını söyledi.

Can; "Burada kendi vazifelerimizin yanında bir de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevlerini de yapıyoruz. Kışın kar yağdığı zaman ilçe merkeziyle irtibatları kopuyor. Bu yolu sürekli açık tutmak lazım, ama Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yolu açmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yerine yolları biz açıyoruz üstüne bir de tuzlama yapıyoruz" dedi.

Hazım Caner Can, bir vatandaşın babasının cenazesine gidemediğini hatırlatarak, "Keşke benim haberim olsaydı kamyonla götürürdüm" diye konuştu.