Burası Türkiye’nin başkenti Ankara’da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğunda olan hizmeti ilçe belediyeleri gerçekleştiriyor. Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Gürağaç Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları Çamlıdere Belediyesi açtı.
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can da, SABAH ile birlikte yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açılması çalışmalarına katıldı. Hazım Caner Can; Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluğunda olan kapanan yollarını açmak için harekete geçtiklerini ve köyün yollarının ulaşıma açıldığını söyledi.
Hazım Caner Can, kar yağışından dolayı yolları kapalı olduğu için babasının cenazesine gidemeyen Güllü İpek'e taziyede bulundu ve yeni doğan bebeğine de bir küçük altın taktı.
CAN: KENDİ VAZİFELERİMİZİN YANINDA BİR DE BÜYÜKŞEHİR'İN GÖREVLERİNİ DE YAPIYORUZ
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can; Çamlıdere'ye 40 km uzakta bulunan ve coğrafi olarak da yüksek kesimde yer alan Gürağaç'daki vatandaşları ziyaret etti.Hazım Caner Can, ilçe merkezi ile irtibatı kesilen yolda Çamlıdere Belediyesi'nin yol açma çalışmaları yaptığını söyledi.
Can; "Burada kendi vazifelerimizin yanında bir de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevlerini de yapıyoruz. Kışın kar yağdığı zaman ilçe merkeziyle irtibatları kopuyor. Bu yolu sürekli açık tutmak lazım, ama Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yolu açmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yerine yolları biz açıyoruz üstüne bir de tuzlama yapıyoruz" dedi.
Hazım Caner Can, bir vatandaşın babasının cenazesine gidemediğini hatırlatarak, "Keşke benim haberim olsaydı kamyonla götürürdüm" diye konuştu.
Can, vatandaşlara cep telefonunun 24 saat açık olduğunu hatırlatarak, "Eğer Büyükşehir Belediyesi gelip yollarınızı açmazsa beni arayın ben direkt gelip Çamlıdere Belediyesi'nin imkanlarıyla yolu açtıracağım" ifadelerini kullandı.
Hazım Caner Can, Gürağaç'ın su sorununun çözülmediğini de belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi sondajı vurmuş, suyu bulmuş ve şebekeyi döşemiş ama suyu bağlayıp şebeyeke vermemiş. Köylüler varlık içinde yokluk çekmektedir. Eğer Ankara Büyükşehir Belediyesi bu işi bitirmeyecekse, bu hazır şebekeye su vermeyecekse ben Çamlıdere Belediye Başkanı olarak onların yapamadığını yapacağım yeter ki beni engellemesinler" dedi.
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, bir ailenin yeni doğan bebeğine altın taktı.
"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YAPMASI GEREKEN HİZMETİ ÇAMLIDERE BELEDİYESİ YAPIYOR"
Şakir Demir: Bizler Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Gürağaç mevkiinde yaşıyoruz. Kar yağdığı zaman yolunuz açılmıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yolumuzu açmıyor, 15 gündür çocuklar okula gidemiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yolumuzu açmayınca daha önce köyümüze gelen SABAH gazetesinden yardım istedik. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can hemen kar küreme ve tuzlama ekiplerini gönderdi, yolumuzu açtırdı ve tuzlama yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken hizmeti Çamlıdere Belediyesi yapıyor.
Fevzi Demir: Ben burada doğdum, burada büyüdüm, ancak burası mahrumiyet bölgesi oldu. Önceden her türlü hizmeti alıyorduk ama 2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Mansur Yavaş seçildi bizim burası unutuldu. Benim torunlarım 15 gün oldu okula gitmeyeli... Taşımalı sistemin servisi yol kapalı olduğu için çıkamıyor. Çocuklar eğitimden mahrum kalıyor. Ankara'nın dibinde yaşıyoruz ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin temel hizmetlerini alamıyoruz. Ben 75 yaşındayım, son senelere kadar burada böyle rezillik görmedim. SABAH gazetesi ve Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can olmasa bizi burada unutacaklar.
Güllü İpek Demir: Ben buraya geldim ama geldiğime pişman oldum. Ne su var, ne yol var? Burayı mahrumiyet bölgesi yaptılar. Benim 6 çocuğum var biri hastalansa doktora götüremiyorum. Kar yağınca yolumuz açılmıyor, eskiden kar yağar yağmaz yolumuz açılırdı. Son 3 yıldır ne arayan ne soran ne de gelen giden var. Bir tane büyükşehir belediye sorumlusu ortalarda yok. Benim yeni çocuğum doğdu. Gecenin bir yarısında doğum sancım tuttu, 112 acil servisi aradım o bile buraya çıkamadı.
Eşim beni taşıyarak yolun yarısına kadar götürdü ve ambulansa binebildim. Geçen hafta benim babam aşağı mahallemizde vefat etti. Yol kapalıydı, babamın cenazesine gidemedim. Melih Gökçek döneminde bizim yolumuz sürekli açık olurdu, yolumuz sürekli tuzlanırdı ama ne olduysa Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu biz unutulduk. Burası Ankara'nın ilçesinin mahallesi. SABAH gazetesine teşekkürler Çamlıdere Belediyesi olmasa biz burada yaşayamayız.Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki kitre bebek vurgunu büyüyor Sayıştay 2020 raporu, Mansur Yavaş'ın Ankara'yı yönetemediğini ortaya koydu