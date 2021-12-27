Erbaş’ın, Enez Ayasofya Camii’nin açılışında protesto edildiği haberlerine yalanlama

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her dini ve milli bayramlarda ve dahi önemli açılış programlarında olduğu gibi vatandaşlarımız ve esnafımız tarafından günün anlam ve önemini daha içten yaşamak ve yaşatmak adına evlerine ve iş yerlerine asmış oldukları Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinin Enez Ayasofya Camii Şerifi açılış programı kapsamında da asılmasını 'Diyanet İşleri Başkanına Atatürk posterli protesto" olarak algılamak ve kamuoyunu yanıltma saiki ile haberleştirmek en hafif ifadeyle kötü ve art niyetli bir tutumun çok açık bir tezahürüdür. Bu maksatla yapılan haberler, Enez Ayasofya Camii Şerifi'nin 56 yıl sonra ibadete açılması dolayısıyla ilçemizde yaşanan bayram havasına gölge düşürmek isteyenlerin hayal ürünü yorumlarından ibarettir."