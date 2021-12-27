Kapaktepe’den Başkan Erdoğan’a NFT hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmıştı. Toplantı sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı "İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye etti. Başkan Erdoğan'a verilen NFT tabanlı İstanbul Anahtarı, Cumhurbaşkanına verilen ilk NFT hediye özelliğini taşırken Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi. Kabaktepe hediyenin anlamını ise ,"Bu varlık AK Parti İstanbul Teşkilatlarının 2023 ve 2024 seçimleri için çalışma azmi, kararlılığı ve zafer neticesi alma isteğinin nişanesidir. Seçimlerin neticesinde Allah'ın izniyle kazanılacak olan zaferin anahtarıdır" dedi.

Başkan Erdoğan'a hediye edilen anahtarın soldaki aşağı ve yukarı bakan çıkıntılarının Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil ederken anahtarın gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için özel olarak döktürdüğü 'Şahi Topu' bulunuyor. Anahtarın gövdesinin alt ve üstünde İstanbul silueti ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin figürü bulunurken anahtarın gövdenin bitimi ile görülen kubbenin ise Kudüs'te yer alan Kubbet'üs Sahra'yı sembolize ettiği aktarıldı. Baş kısmında tarihteki 16 büyük Türk Devleti'ni temsil eden 16 dişli çarkın bulunduğu anahtarın en sağında 2. Abdülhamid Han'ın tuğrası ile birlikte altında da Osmanlı Devlet Arması kesiti yer alıyor.