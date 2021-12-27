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Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:30 Son Güncelleme: 27.12.2021 09:40

SON DAKİKA: Diyarbakır'da polis merkezine ateş açmıştı! Yeni gelişme...

SON DAKİKA: Diyarbakır’da polis merkezine ateş açmıştı! Yeni gelişme...

Son dakika haberine göre; Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi’nin (23) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi (23) tutuklandı.

Olay, 20 Aralık günü Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abdurrahman Katibi, öğle saatlerinde Huzur Polis Merkezi'ne geldi. Merkezdeki personel tarafından da bilinen Katibi, koşarak içeri girip pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı. Merkezdeki polisler tarafından etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Katibi'nin üzerinde yapılan aramada, belinde kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını açıkladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Katibi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da polis merkezine ateş açmıştı! Yeni gelişme...
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