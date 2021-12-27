Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 14.00'ten itibaren başladı...
Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:25

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 14.00'ten itibaren başladı...

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 14.00’ten itibaren başladı...

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 14.00-19.00 saatleri arasında ALKOL kod isimli eş zamanlı operasyon yapılacağını bildirdi.

Halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 27.12.2021 Pazartesi günü 14.00 – 19.00 saatleri arasında ALKOL kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldı.

20.863 personelden oluşan 6.329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe vb. alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23.103 adreste arama yapılacak.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 14.00'ten itibaren başladı...
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