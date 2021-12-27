TBMM Başkanı Şentop: “Mehmet Akif Ersoy son nefesine kadar manevi değerlere sadık kalarak yaşamıştır”

Ankara'da düzenlenen tanıtım gecesinde konuşan Şentop, "Tarihimizin her safhası anlamlıdır ve önemlidir. Ancak öyle günler ve anlar vardır ki tarihimize teshir edecek önemde olaylara sahne olmuşlar ve milli hafızamızda unutulmayacak izle bırakmışlardır. 27 Aralık'ta o günlerden biridir.