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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Türkiye’nin demir kubbesi göreve hazır

Türkiye’nin demir kubbesi göreve hazır

Türkiye’nin orta menzilli hava savunma sistemi Hisar O+ envantere girişi öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başardı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesi olarak ASELSANROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi kullanıma hazır hale getirildi. HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, envantere girişi öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başardı. HİSAR O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmiş oldu. HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor. Harp başlığı TÜBİTAK SAGE tarafından üretilen sistem, 360 derece etkinlikte en az 9 hedefe aynı anda anGaje olup ateşleme yapabiliyor. Hisar O+, 25 kilometre menzile sahip bulunuyor. ANKARA
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Türkiye’nin demir kubbesi göreve hazır
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