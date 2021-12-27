Türkiye’nin demir kubbesi göreve hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
projesi olarak ASELSANROKETSAN iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi kullanıma hazır hale getirildi. HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi, envantere girişi öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başardı. HİSAR O+ böylece kabul faaliyetlerini tamamlamış ve bütün unsurlarıyla ve tam kapasite göreve hazır hale gelmiş oldu. HİSAR hava savunma füze
sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER
'in ise 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor. Harp başlığı TÜBİTAK SAGE
tarafından üretilen sistem, 360 derece etkinlikte en az 9 hedefe aynı anda anGaje olup ateşleme yapabiliyor. Hisar O+, 25 kilometre menzile sahip bulunuyor. ANKARA