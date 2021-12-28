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Giriş Tarihi: 28.12.2021

250 aileden evlat yürüyüşü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
250 aileden evlat yürüyüşü
TERÖR örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP il binası önünde süren eylemde aile sayısı, Adil Timur'un 7 yıl önce dağa götürülen kardeşi Nurettin Timur için eyleme katılımıyla 250'ye yükseldi. Aileler sayının 250'ye ulaşması dolayısıyla dün 'Teröre geçit yok' yürüyüşü düzenledi. Ellerinde, 'Evladımı istiyorum' yazılı çocuklarının fotoğrafı ile yürüyen aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Otura otura kazanacağız" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

'SONUNA KADAR'
Yürüyüşün ardından aileler HDP il binası önünde açıklama yaptı. Annesi öldükten bir yıl sonra kardeşinin ortadan kaybolduğunu belirten Adil Timur, kardeşine devletin adaletine teslim olması çağrısında bulundu. Oğlunu PKK'dan kurtarıp askere gönderen anne Ayşegül Biçer ise, "Üç kişi ile başlayan eylemimiz bugün 250'nci aileye ulaştı. Aileler olarak hem buna dikkat çekmek, hem de teröre lanet için yürüyüş yaptık. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm anneler, evlatlarını alana kadar mücadele sürecek" dedi.

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250 aileden evlat yürüyüşü
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