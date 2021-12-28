250 aileden evlat yürüyüşü

TERÖR
örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP
il binası önünde süren eylemde aile sayısı, Adil Timur'un 7 yıl önce dağa götürülen kardeşi Nurettin Timur
için eyleme katılımıyla 250'ye yükseldi. Aileler sayının 250'ye ulaşması dolayısıyla dün 'Teröre geçit yok' yürüyüşü düzenledi. Ellerinde, 'Evladımı istiyorum' yazılı çocuklarının fotoğrafı ile yürüyen aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Otura otura kazanacağız" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
'SONUNA KADAR'
Yürüyüşün ardından aileler HDP il binası önünde açıklama yaptı. Annesi öldükten bir yıl sonra kardeşinin ortadan kaybolduğunu belirten Adil Timur, kardeşine devletin adaletine teslim olması çağrısında bulundu. Oğlunu PKK'dan kurtarıp askere gönderen anne Ayşegül Biçer
ise, "Üç kişi ile başlayan eylemimiz bugün 250'nci aileye ulaştı. Aileler olarak hem buna dikkat çekmek, hem de teröre lanet için yürüyüş yaptık. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm anneler, evlatlarını alana kadar mücadele sürecek" dedi.