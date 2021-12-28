Bakan Yanık’tan Ümit Özdağ’a tepki: Biz burada oldukça böylesi ucuz siyasete izin vermeyiz

"PROJE AB KAYNAKLARI İLE GEÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR"

Bakan Yanık, projenin Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek şu açıklamada bulundu: "Ümit Bey, proje AB kaynakları ile gerçekleştirilmektedir. 'Vakıflarımız' şeklinde müstehzi bir tarzda ifade ettiğiniz vakıflar devletin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıdır. Türkiye genelinde toplam 1003 adet vakfımız bulunmaktadır. Bu vakıflar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 2020'de 69,3 milyar TL sosyal yardımın ulaştırılmasını sağlamıştır."