Alınan bilgilere göre, kaza akşam üzeri Nusaybin Abdulkadipaşa Mahallesi Dağ Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücülerin ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu devrilen motosiklet üzerinde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

Nusaybin'de trafik kazası: 3 yaralı | Video