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Giriş Tarihi: 28.12.2021 19:28 Son Güncelleme: 28.12.2021 20:01

Nusaybin'de trafik kazası: 3 yaralı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de trafik kazası: 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunan 2’si kadın 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza akşam üzeri Nusaybin Abdulkadipaşa Mahallesi Dağ Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücülerin ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu devrilen motosiklet üzerinde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

Nusaybin'de trafik kazası: 3 yaralı | Video

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Nusaybin'de trafik kazası: 3 yaralı
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