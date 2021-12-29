CHP’li belediyeden taksi ücretlerine zam

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UKOME tarafından 6 ay öncede taksimetreye zam yapılmıştı. Yeni kararda ise oda alınan kararla ilgili olarak üyelerine mesaj yolladı. Yeni tarifeye göre, daha önce 14 lira olan indi-bindi ücreti 18,50 TL'ye taksimetre açılış ücreti de 5 TL 6,5 TL'ye, 4,5 TL olan kilometre başına ücretin 6 lira olmasına karar verildi. Alınan karar büyükşehir belediyesinin onayının ardından uygulamaya girdi.

Adana Taksiciler Derneği Başkanı Mehmet Emin Kandemir taksimetreye yapılan zam ile müşteri kaybedeceklerini söyledi. Kandemir, "Son yıllarda yaşanan ülkemizin sistem krizinden dolayı hayat pahalığı tüm vatandaşlarımız etkilemekte ve biz taksici esnafını da fazlasıyla bu durumdan nasibini almış durumdayız. Ekonomik daralmadan da, döviz kurundaki artıştan da, yapılan zamlardan dolayı işçi emekli memur ve öğrenci kesiminin alım gücü sürekli düşüyor insanlarımız için taksiye binmekte çok büyük lüks olmakta" dedi.

Kararın durdurulmasını isteyen Kandemir, "Bizim talebimiz taksimetreye gelecek zammın doğru olmadığı ve bu zammın durdurulması konusunda fikrimiz sabittir. Unutmayalım ki taksiye binen müşterilerimiz işçi emekli memur ve öğrenci bu kesim ayağını bizden çekerse asıl zararı o zaman yaşarız" diye konuştu.