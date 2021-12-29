Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan: İklim değişikliğinin müfredata dahil edilmesi sevindirici
Giriş Tarihi: 29.12.2021

Emine Erdoğan: İklim değişikliğinin müfredata dahil edilmesi sevindirici

Emine Erdoğan: İklim değişikliğinin müfredata dahil edilmesi sevindirici
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İklim değişikliğinin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber" dedi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda 'Çevre ve İklim Değişikliği' alanında yeni planlamaya ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı. Erdoğan, paylaşımında "İklim Değişikliği'nin eğitim müfredatına dahil edilmesi sevindirici bir haber. Müfredat kadar öğretmenlerimizin taşıdığı çevre bilincinin de gençlerimiz için rehber olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA
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Emine Erdoğan: İklim değişikliğinin müfredata dahil edilmesi sevindirici
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