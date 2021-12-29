FETÖ’nün belediyeler imamı yeniden gözaltında

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "İhaleye fesat karıştırma", "Resmi belgede sahtecilik" , "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün belediyelerden sorumlu imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan
'ın yanı sıra CHP'li Avcılar Belediyesi İhale Komisyon Başkanı ve üyeleri de yer alıyor.
YİNE İHALE VURGUNU İDDİASI
Soruşturma dosyasında İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından düzenlenen tevdi raporu ve bilirkişi raporu, en önemli deliller arasında bulunuyor. Raporda Avcılar Belediyesi'nin iki ihalesiyle ilgili Karaarslan ve birlikte hareket ettiği şahısların ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli belediye personelinin de suça iştirak ettiği yönünde tespitler yer aldı. Raporda Karaarslan'ın ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığına dikkat çekildi. Bilirkişi raporunda, FETÖ'nün belediyeler imamı için başlı başına bir suç örgütü olduğu tanımı yapılması dikkat çekti. Soruşturmaya konu Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde ise yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken, sadece "Erkan Karaarslan İhale Suç Örgütü
"yle iltisaklı firmalardan teklifler alındığı vurgulanırken, yaklaşık maliyetin oluşmasına müdahale etme adına sahte fiyat teklifi evrakı hazırlandığı tespit edildi. Avcılar Belediyesi tarafından Karaarslan'la iltisaklı şirketlerin sunduğu sahte iş deneyim belgesinin, "aslı görülmüştür" şeklinde imza altına alınarak kabul edildiği belirlendi. Tespitlere göre; basit araştırma usulleriyle dahi birbiriyle bağlantılı olduğu anlaşılarak ihaleye katılma koşullarına uymadığı ortaya konabilecek firmalar, koşullara uymamasına rağmen ihaleye katılmaları sağlandı. Karaarslan, 15 Temmuz darbe girişimi
akabinde tutuklandı ancak süreç boyunca ihaleye konu projenin yöneticisi sıfatıyla belediyedeki işinin başında gibi gösterildi.
1 MİLYONLUK KAMU ZARARI
Karaarslan'ın 2015 tarihli Mali Danışmanlık Hizmet Alım
ihalesinde yaklaşık 170 bin lira, 2016'daki girdiği ihalelerde 54 bin liralık kamu zararının oluştuğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kamu zararının güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirmesi yapıldı. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.