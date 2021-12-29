Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 18:07 Son Güncelleme: 29.12.2021 18:29

Son dakika: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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