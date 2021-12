Tüm dünyaya sesleniyorum bizi izlemeye devam edin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni 'nde konuştu: Türkiye 'nin bilhassa son zamanlarda bilime büyük yatırımlar yaptığını gören her göz kabul etmektedir. Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak yükselerek 41. sıra ile ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Bize dayatılan şartlara yıllarca boğun eğmedik.İhracatta yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Enflasyon dahil bir çok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi de bu sıkıntılı süreçlerin etkisini hissediyor. Ama biz bu fırtınaya sağlam bir ekonomi ile girdik. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Üstelik bu hedefe hiç olmadığımız kadar yakınız. Bu mücadelede başarıya ulaşmak için teknolojiye ve bilimin desteğine ihtiyacımız var. Bilimi anaokul çağındaki çocuklardan başlayarak ön sıralara çıkarmak amacımızdır. İnsan gücüne, azme ve iradeye sahibiz. Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Geçen seneki gibi bu seneyi de dünyanın önde gelen ülkelerinden ayrışarak pozitif büyüme ile kapatacağız.bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Bilim tarihi adına çalışma yapacak bilim insanlarımıza destek vereceğiz.yıl 66 bilim insanımız ödüle layık görüldü. Ödül alanların her biri kendi disiplinlerinde seçkin çalışmalar gerçekleştiren isimlerdir. Ödül alanların 21'inin kadın olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Bilim insanlarına destek olmak boynumuzun borcudur.varılan seviyenin temelleri Doğu medeniyeti tarafından atılmıştır. Bu toprakların ruhuna, birikimine güveniyoruz. Uyguladığımız politikalarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun ülkemizde 7'den 77'e benimsenmesi için kararlı adımlar attık.yeni Fatih'ler yetiştirmenin gayretindeyiz. TEKNOFEST'te yarışmalara katılan gençlerimiz gelecekte dünyayı değiştirecek mucitler arasında olmak için emek harcıyorlar. TEKNOFEST kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz. Yatırımlarımız daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. İnşallah daha fazla bilim insanını ülkemizin beşeri sermayesine katmış olacağız.Prof. Dr. Jale Yanık; Prof. Dr. İdil Arslan Alaton, Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇelikDoç. Dr. Mehmet Selim Hanay, Prof. Dr. Murat KurudirekDoç. Dr. Bekir Akgöz, Dr. Arif Engin Çetin Doç. Dr. Hale Özgün, Prof. Dr. Elif Sertel, Doç. Dr. Selçuk Yerci (Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ); Doç. Dr. M. Talha Çiçek, Prof. Dr. Burcu Özcan, Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, Doç. Dr. Recep Ulucak, Doç. Dr. Tilbe Göksun YörükColumbia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jeffrey David Sachs, Kopenhag Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Messoud Ashina, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay.Dr. Ahmet Acar, Dr. Ogün Adebali, Doç. Dr. Deniz Ceylan Tuncaboylu, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Doç. Dr. Eren Şahiner, Dr. Erkan Şenses, Doç. Dr. Emre Yüce, Prof. Dr. Yunus Zorlu; Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları, Dr. Pelin Angın, Prof. Dr. Erchan Abtoula, Dr. Emre Büküşoğlu, Doç. Dr. Erdem Cüce, Doç. Dr. Enes Dertli, Dr. Onur Ergen, Doç. Dr. Ali Ersin Ersundu, Dr. Fatih İnci, Doç. Dr. Tufan Kumbasar, Dr. Emir Salih Mağden, Doç. Dr. Mohammedreza Nofar, Doç. Dr. Akın Taşçıkaraoğlu, Dr. Muhammet Fatih Toy, Dr. Lütfi Taner Tunç, Doç. Dr. Meltem Yanılmaz, Dr. Murat Kaya YapıcıDoç. Dr. Ahmet Eken, Dr. Gözde Korkmaz, Doç Dr. Cemal Georg Orhan, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna () ; Doç Dr. Dilek Altun, Prof. Dr. Yiğit Atılgan, Dr. Hayat Ayar Ertürk, Prof. Dr. Hasan Dinçer, Doç. Dr. Gizem Erdem Güler, Doç. Dr. Efe Can Gürcan, Doç. Dr. Murat Şentürk; Prof. Dr. İpek SüntarDoç Dr. Hümeyra Özturan, Doç. Dr. Ekrem Tak, Doç. Dr. Vural Genç, Prof. Dr. Emine Dingeç, Prof. Dr. Ömer Anayurt, Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Prof. Dr. Bekir Kuzudişli, Dr. Süleyman Güder, Doç. Dr. Elvin Yıldırım.Başkan Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı Külliye'de kabul etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.