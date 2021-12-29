Tüm dünyaya sesleniyorum bizi izlemeye devam edin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni
'nde konuştu:
TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK SİYASİ BAĞIMSIZLIĞIN TEMİNATI: Türkiye
'nin bilhassa son zamanlarda bilime büyük yatırımlar yaptığını gören her göz kabul etmektedir. Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak yükselerek 41. sıra ile ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin. Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Bize dayatılan şartlara yıllarca boğun eğmedik.
CARİ FAZLA VERMEYE BAŞLAYACAĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR:
İhracatta yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Enflasyon
dahil bir çok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi
de bu sıkıntılı süreçlerin etkisini hissediyor. Ama biz bu fırtınaya sağlam bir ekonomi ile girdik. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümedir. Hedefimiz de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. Üstelik bu hedefe hiç olmadığımız kadar yakınız. Bu mücadelede başarıya ulaşmak için teknolojiye ve bilimin desteğine ihtiyacımız var. Bilimi anaokul çağındaki çocuklardan başlayarak ön sıralara çıkarmak amacımızdır. İnsan gücüne, azme ve iradeye sahibiz. Sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Geçen seneki gibi bu seneyi de dünyanın önde gelen ülkelerinden ayrışarak pozitif büyüme ile kapatacağız.
FUAT SEZGİN BURSU BAŞLATIYORUZ
ÖMRÜNÜ
bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin
adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Bilim tarihi adına çalışma yapacak bilim insanlarımıza destek vereceğiz.
21 KADININ ÖDÜL ALMASI AYRI BİR GURUR
BU
yıl 66 bilim insanımız ödüle layık görüldü. Ödül alanların her biri kendi disiplinlerinde seçkin çalışmalar gerçekleştiren isimlerdir. Ödül alanların 21'inin kadın olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Bilim insanlarına destek olmak boynumuzun borcudur.
BU TOPRAKLARIN BİRİKİMİNE GÜVENİYORUZ
BİLİMDE
varılan seviyenin temelleri Doğu medeniyeti tarafından atılmıştır. Bu toprakların ruhuna, birikimine güveniyoruz. Uyguladığımız politikalarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun ülkemizde 7'den 77'e benimsenmesi için kararlı adımlar attık.
NİCE AZİZ SANCAR'LAR ÇIKACAK
BİZ
yeni Fatih'ler yetiştirmenin gayretindeyiz. TEKNOFEST'te yarışmalara katılan gençlerimiz gelecekte dünyayı değiştirecek mucitler arasında olmak için emek harcıyorlar. TEKNOFEST kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz. Yatırımlarımız daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. İnşallah daha fazla bilim insanını ülkemizin beşeri sermayesine katmış olacağız.
İŞTE ÖDÜL ALANLAR
TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLÜ:
Prof. Dr. Jale Yanık (TEMEL BİLİMLER)
; Prof. Dr. İdil Arslan Alaton, Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik (MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ)
TÜBİTAK TEŞVİK ÖDÜLÜ:
Doç. Dr. Mehmet Selim Hanay, Prof. Dr. Murat Kurudirek (TEMEL BİLİMLER);
Doç. Dr. Bekir Akgöz, Dr. Arif Engin Çetin Doç. Dr. Hale Özgün, Prof. Dr. Elif Sertel, Doç. Dr. Selçuk Yerci (MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ);
Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ (SAĞLIK BİLİMLERİ
); Doç. Dr. M. Talha Çiçek, Prof. Dr. Burcu Özcan, Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, Doç. Dr. Recep Ulucak, Doç. Dr. Tilbe Göksun Yörük (SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER).
TÜBA ULUSLARARASI AKADEMİ ÖDÜLLERİ:
Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jeffrey David Sachs, Kopenhag Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Messoud Ashina, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay.
TÜBA ÜSTÜN BAŞARILI GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜLLERİ (GEBİP):
Dr. Ahmet Acar, Dr. Ogün Adebali, Doç. Dr. Deniz Ceylan Tuncaboylu, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Doç. Dr. Eren Şahiner, Dr. Erkan Şenses, Doç. Dr. Emre Yüce, Prof. Dr. Yunus Zorlu (DOĞA BİLİMLERİ)
; Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları, Dr. Pelin Angın, Prof. Dr. Erchan Abtoula, Dr. Emre Büküşoğlu, Doç. Dr. Erdem Cüce, Doç. Dr. Enes Dertli, Dr. Onur Ergen, Doç. Dr. Ali Ersin Ersundu, Dr. Fatih İnci, Doç. Dr. Tufan Kumbasar, Dr. Emir Salih Mağden, Doç. Dr. Mohammedreza Nofar, Doç. Dr. Akın Taşçıkaraoğlu, Dr. Muhammet Fatih Toy, Dr. Lütfi Taner Tunç, Doç. Dr. Meltem Yanılmaz, Dr. Murat Kaya Yapıcı (MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ);
Doç. Dr. Ahmet Eken, Dr. Gözde Korkmaz, Doç Dr. Cemal Georg Orhan, Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna (SAĞLIK BİLİMLERİ
) ; Doç Dr. Dilek Altun, Prof. Dr. Yiğit Atılgan, Dr. Hayat Ayar Ertürk, Prof. Dr. Hasan Dinçer, Doç. Dr. Gizem Erdem Güler, Doç. Dr. Efe Can Gürcan, Doç. Dr. Murat Şentürk (SOSYAL BİLİMLER)
; Prof. Dr. İpek Süntar (ECZACILIK ÖZEL ÖDÜLÜ)
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TÜBA TÜRKÇE BİLİMSEL TELİF ESER ÖDÜLLERİ (TESEP):
Doç Dr. Hümeyra Özturan, Doç. Dr. Ekrem Tak, Doç. Dr. Vural Genç, Prof. Dr. Emine Dingeç, Prof. Dr. Ömer Anayurt, Prof. Dr. İbrahim Ermenek, Prof. Dr. Bekir Kuzudişli, Dr. Süleyman Güder, Doç. Dr. Elvin Yıldırım.
KÜLLİYE'DE ARNAVUT KONUK
Başkan Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı Külliye'de kabul etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.