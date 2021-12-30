Dikey Bahçelerin yerine sarmaşık! O da AK Parti döneminden çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi AK Parti döneminde karayolu üzerinde şehre estetik bir görüntü katan ve gaz emisyonu sağlayan Dikey Bahçelerin sökümüne devam ediyor.



İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kaldırmaya başladığı dikey bahçeler yerine "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapmaya başladı. Bu kapsamda, 11 Ekim 2020'de Kadıköy Fikirtepe'de dikey bahçeler sökülerek duvarlara grafiti yapıldı.



Bu projeye gelen tepkiler üzerine grafiti çalışmalarına devam edilmezken sökülen dikey bahçelerin bir kısmına sarmaşık bitki uygulaması yapıldığı açıklandı.





Son olarak sosyal medyada yer alan D-100 kara yolu üzerinde henüz yeşil olan dikey bahçelerin sökümü görüntüleri ise tepkilere neden oldu.

İBB'den yapılan açıklamada, dikey duvar bahçelerinin bakım maliyetlerinin yüksek olduğu için kaldırıldığını iddia edildi.



Sarmaşıkların ise maliyet olarak daha düşük olduğu aktarılan açıklamada, "Dikey bahçelerin yerine yapılan sarmaşıklar ise hem bakım maliyeti hem de su tasarrufu açısından önemli ölçüde yarar sağlıyor. Sarmaşıkların özelliği, ilk sene can suyu verildikten sonra suya ihtiyaç duymaması. Kimyasallarla ilaçlanmasına gerek olmadığından yer altı suları da korunuyor." ifadelerine yer verildi.





İstanbul'da toplam 46 bin metrekarelik dikey bahçelerin bugüne kadar 15 bin metrekaresinin kaldırıldığı anlatılan açıklamada, kara yolu kenarları ve duvarlara 19 bin metrekarelik sarmaşık uygulaması yapıldığı kaydedildi.



İBB Sözcüsü Ve Başkan Danışmanı Murat Ongun tarafından paylaşımı yapılan açıklama ile kullanılan görsellerin ise yine AK Parti döneminde çalışması yapılan sarmaşıklar olduğu ortaya çıktı.





Ongun'un "Milyonlarca liralık suni peyzajların yerini doğal, sürdürülebilir ve ekonomik yeşil alanlar alıyor" sözleriyle paylaştığı sarmaşıkların 2015'ten önce dikildiği, 2018 yılına ait görüntülerde de sarmaşıkların duvarları tamamen kapladığı görüldü.



Ortaya çıkan görüntüler sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, " CHP'li İBB hiç şaşırtmıyor. Geldikleri günden bugüne yaptıkları tek şey İBB'nin AK Parti döneminde yapılan projeleri Guguk Kuşu gibi sahiplenmek" ifadelerini kullandı.