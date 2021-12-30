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Giriş Tarihi: 30.12.2021

PKK’lı katili hava almaya çıkarmış

HALİT TURAN HALİT TURAN
PKK’lı katili hava almaya çıkarmış

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven'in öldürülmesi olayının faillerinden olan PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç ile Dinç'i evinde saklayan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz'ın ifadelerine SABAH ulaştı

4 Aralık'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinde AK Parti eski Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti lideri Tahir Güven uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Saldırının faillerinden olan 'Miraz' kod adlı terörist Mehmet Miraç Dinç, HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın aile apartmanından çıktıktan sonra yakalanmıştı. Mehmet Miraç Dinç ile birlikte HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz ve PKK üyesi Sümeyye Gök tutuklanmıştı.

'HAVA ALMAK İÇİN ÇIKTIK'
PKK'lı Mehmet Miraç Dinç ifadesinde, "Daireye çıktığımızda Mehmet Sıddık Kaçmaz, babası ve annesi vardı. Saat 22.30 gibi Mehmet Kaçmaz'ın telefonu çaldı ve bana Abdullah Kaçmaz'ın beni aşağıda beklediğini söyledi. Ben de aşağıya indim. Abdullah Kaçmaz beni binanın giriş kapısında bekliyordu. Biraz gezmek ve hava almak için evden yaklaşık 100 metre ayrıldıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındık. Mehmet Kaçmaz'ın evine daha önceden parti işleri için oğlu da vekil olduğu için 2-3 sefer gitmişliğim vardır" diye konuştu.
HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz ise, "Eve girdiğimde Mehmet Miraç Dinç, babam ve Sadık abimin bulunduğunu gördüm. Meyve yiyip televizyon izliyorlardı. Herhangi şüpheli veya tedirgin bir hal görmedim. Sadık abim ile ben abimi tamirciye bırakmak için arabayla evden çıktık. Araçtayken abim misafirin yani Miraç'ın evde sıkılmış ya da acıkmış olabileceğini, bu nedenle dışarı çıkarmamı istedi. Beraber yaklaşık 100 metre uzaklaştıktan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yakalandık" ifadelerini kullandı.

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PKK’lı katili hava almaya çıkarmış
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